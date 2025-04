Gospodarski alarm: tehnološki velikani odhajajo iz Slovenije

V zadnjem času Slovenija beleži vse več selitev regionalnih sedežev tehnoloških in drugih podjetij na Hrvaško in v Srbijo, piše Delo. Premiki poslovodstev, ki so jih opazili tudi v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), že kažejo negativne posledice za domače gospodarstvo.

Hitrejša rast Hrvaške in prednosti Zagreba

Čeprav je slovenska gospodarska rast z 2,1 odstotka v zadnjih petih letih presegla povprečje Evropske unije, jo Hrvaška s 3,7 odstotka že prehiteva. »Hrvaška nas v hitrosti razvoja nekoliko prehiteva,« opozarja Bojan Ivanc, glavni ekonomist GZS. Med razlogi so večji trg, boljša povezljivost, ugodnejše poslovno okolje in večja možnost koriščenja evropskih sredstev.

Med podjetji, ki so v zadnjem času premaknila svoje sedeže ali operativne funkcije na Hrvaško, so Microsoft, SAP, PwC, Oracle in Cisco. Nenad Šutanovac z GZS poudarja: »Čeprav podjetja uradno ne selijo sedežev, ključne odločevalske funkcije odhajajo iz Slovenije, kar slabi lokalno okolje.«

Še posebej alarmantno je zmanjšanje delovanja Cisca, kjer je v Sloveniji ostalo le še nekaj posameznikov.

Tudi Perutnina Ptuj je v Zagrebu ustanovila novo podjetje za koordinacijo skupinskih aktivnosti zaradi logističnih prednosti in pomanjkanja ustreznih kadrov v Sloveniji.

Selitev podjetij. FOTO: Dk Igd

IT-kadrovska kriza in visok davčni primež

Velik problem je pomanjkanje visoko usposobljenih IT-strokovnjakov. Primer tega je NLB, ki je v Beogradu ustanovila IT-podjetje NLB Digit z več kot 120 zaposlenimi. »Slovenska davčna obremenitev plač je izjemno visoka in izrazito nekonkurenčna,« pojasnjujejo v NLB.

Ajša Vodnik iz AmCham Slovenija izpostavlja še vpliv zakonodaje o pravici do odklopa, ki otežuje usklajevanje z globalnimi poslovnimi enotami.

FOTO: Yves Herman Reuters

Hrvaška postaja novi regionalni center

Andraž Logar, predsednik Tehnološkega foruma, meni, da Ljubljana izgublja tekmo z Zagrebom tudi zaradi pomanjkanja državne podpore: »Hrvaška ima močne domače igralce, kot so Rimac, Infobip, Photomath in druge, ki ustvarjajo magnetizem za podjetja.«

Logar in Šutanovac opozarjata, da bo Slovenija zamujeno priložnost za vzpostavitev regijskega tehnološkega središča težko nadoknadila brez radikalnih sprememb v poslovnem okolju, davčni politiki in dolgoročni strategiji.

Kaj nas čaka?

Po mnenju sogovornikov Dela bodo posledice selitev vedno bolj občutne: izguba delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, odliv davčnih prihodkov in zmanjšanje konkurenčnosti Slovenije kot poslovne destinacije.

»Če Slovenija želi ostati relevantna, mora spremeniti svojo davčno politiko in razviti ambiciozno vizijo tehnološkega razvoja,« opozarja Šutanovac. Več preberite v članku na Delovi spletni strani.