Tehnična direktorica Cinkarne Celje: Trideset let nisem mogla nikomur zaupati

Univerzitetna diplomirana inženirka kemijskega inženirstva in specialistka tehnologije vodenja industrijskih procesov je ena redkih tehničnih direktoric v Sloveniji. V Cinkarni Celje vodi zahtevno proizvodnjo titanovega dioksida. V podjetju dela malo več kot 900 ljudi in redki so, ki jih Nikolaja Podgoršek Selič osebno ne pozna. Obenem ji ustvarjalna žilica ne da miru, kostime za službo si je še pred kratkim skoraj vse sešila sama. Ureja vrt in sadovnjak, konec tedna se z ljubeznijo posveti vnuku.Preberite intervju na Onaplus.si