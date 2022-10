Teh Golobovih besed bodo Bosanci zelo veseli

Predsednik vlade Robert Golob je pozdravil predlog o dodelitvi statusa kandidatke za članstvo Bosni in Hercegovini, ki ga je danes v imenu Evropske komisije podal komisar za širitev Oliver Varhelyi. Po Golobovih besedah se bo Slovenija zavzemala, da celotni Zahodni Balkan čim prej vstopi v EU, so danes sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Premier je sprva povedal, da odločitev komisije temelji na pobudi slovenske vlade junija letos. »Ko smo junija s to pobudo prišli na Evropski svet, je bilo veliko skepse. Takrat je bila Slovenija skupaj z Avstrijo skoraj osamljena pri tem, ko smo zahtevali, da se vprašanje članstva BiH reši do konca leta,« je dejal v izjavi za medije.

V luči tega je Golob poudaril, da priporočilo potrjuje, da je bilo stališče Slovenije pravilno, njeni argumenti pa razumljeni in nato tudi sprejeti. Po njegovih besedah gre za zunanjo politiko nove slovenske vlade, ki »v ospredje postavlja varnost in enotnost celotne Evrope, vključno z Zahodnim Balkanom«. Pri tem verjame, da so bila stališča njegove vlade slišana, ker deluje odkrito in konstruktivno.

»Lahko smo ponosni, da se je pokazalo, da ni pomembno, koliko si velik kot država, ampak to, ali imaš pametne ideje. In če imaš pametne ideje in jih sistematično izvajaš, potem jih lahko prodaš celi Evropi ali celemu svetu. To je eno od pomembnih sporočil, ki se ga nismo ravno zavedali v preteklosti in smo se samoomejevali pri tem, da bi bili dovolj ambiciozni na evropskem parketu,« je še sporočil predsednik vlade.

Ob tem je izrazil željo, da bi priporočilo komisije dalo upanje vsem prebivalcem BiH. »Naše sporočilo je, da na BiH nismo pozabili in ji bomo še naprej stali ob strani. Slovenija se bo zavzemala, da celotna regija Zahodnega Balkana čim prej vstopi v Evropsko unijo,« je dodal Golob.