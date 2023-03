Teh fotografij Janše v Kijevu zagotovo še niste videli (FOTO in VIDEO)

Mineva natanko leto dni od prvega obiska tujih voditeljev v Kijevu od začetka ruske invazije. Takratni premier Janez Janša se je skupaj s kolegoma iz Češke in Poljske odpravil v Ukrajino, kjer so se srečali s predsednikom Volodimirjem Zelenskim in tamkajšnjim premierjem Denisom Šmihalom.

Leto dni po obisku se je Janša tega dogodka spomnil s fotografijami in posnetkom, ki jih v javnosti še nismo zasledili. Med drugim je posnel tudi vožnjo z vlakom proti Kijevu.

Kot je pred letom dni dejal Janša, so ob obisku v Kijevu z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali o resničnih vprašanjih, ne o teoretičnih. Med drugim o različnih sankcijah, vseh vrstah pomoči Ukrajini, humanitarni pomoči in pomoči beguncem, o tehnični in tudi vojaški pomoči. »Pogovarjali smo se tudi o prihodnosti in možnem okviru za trajen mirovni sporazum,« je še povedal takrat.