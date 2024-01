Teh besed Fajonove v Izraelu niso preslišali, odgovor kabineta premierja Netanjahuja jasen

Izrael je v napadih na Gazo kršil mednarodno humanitarno pravo, je v torek za ameriško televizijo CNN izjavila zunanja ministrica Tanja Fajon. Njene izjave v Izraelu niso ostale preslišane. Iz kabineta premierja Benjamina Netanjahuja so očitke zavrnili, krivdo za vse civilne žrtve v Gazi pa pripisali palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas.

Izraelske sile počnejo vse, kar je v njihovi moči, da bi se izognile civilnim žrtvam, vključno z opozarjanjem na napade in zagotavljanjem varnih koridorjev in con, so za CNN sporočili iz kabineta predsednika izraelske vlade.

»To je še posebej težko, ker se je Hamas naselil v palestinske civilne soseske ter palestinske civiliste in izraelske talce uporablja kot živi ščit. To je Hamasova strategija in mednarodna skupnost jim ne sme dovoliti, da bi bila učinkovita. Za vse civilne žrtve je odgovoren Hamas,« so še dodali.

Fajon je za oddajo Isa Soares Tonight v pogovoru o razmerah v Gazi sicer izrazila prepričanje, da je svet padel na izpitu človečnosti in dodala, da je čas za trajno prekinitev ognja.

Dodala je še, da je število smrtnih žrtev med civilnim prebivalstvom v palestinski enklave previsoko in se ponovno zavzela za rešitev dveh držav.