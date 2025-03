Tega vremenoslovci niso doživeli vse od leta 2012! Gregorčič o obetih za prvo polovico marca

Z vsem sončnim bliščem smo zakorakali v meteorološko pomlad. Temperature po Sloveniji bodo v tem tednu iz dneva v dan naraščale. Predvsem to velja za popoldanske, jutra bodo ob jasnem vremenu namreč še kar sveža, nam je zaupal dežurni prognostik Branko Gregorčič.

Kot kaže, bodo najnižje jutranje temperature do sobote ob jasnem in mirnem vremenu večinoma od –5 do 0, najvišje dnevne pa od srede naprej med 15 in 20 °C.

Temperature nad povprečjem za ta čas

Prav zaradi hladnih juter in večerov bodo povprečne dnevne temperature naraščale le počasi in bodo v drugi polovici tedna verjetno od 2 do 4 stopinje nad povprečjem za ta čas.

Temperature blizu 20 stopinj smo v prvi polovici marca v preteklih letih občasno že namerili, podobno toplo je bilo celo konec februarja 2012, pravi Gregorčič.

Zaradi razmeroma hladnega morja, ki ima okoli 10 stopinj, bodo popoldnevi še najhladnejši tik ob obali, pihal bo namreč hladen maestral, napoveduje Gregorčič.

Sprememba po nedelji

Sprememba predvidoma prihaja v dneh po nedelji, ko bo bolj oblačno, občasno pa bo v prvi polovici prihodnjega tedna tudi deževalo. Posledično bo dnevni hod temperature manjši, bodo pa jutra toplejša, dnevi pa hladnejši kot v tem tednu.

Nič pa ne kaže na kakšno vrnitev zimskih temperatur, saj bo zrak k nam dotekal iznad Sredozemlja.