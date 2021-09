Tega smo se bali: nova številka okuženih je šokantna

Število novih primerov okuženih s koronavirusom na prvi šolski dan ne daje dobre popotnice učencem za pouk v šolskih klopeh. Na torkovih testiranjih so po besedah mikrobiologanamreč zabeležili kar 700 novih okužb (dan prej 538, delež pozitivnih je bil 18,4-odstoten).Drastični poskok v številu novih primerov je potrdil tudi Sledilnik in zapisal, da so zabeležili kar 37,5% več primerov kot prejšnji torek. Pojasnili so še, da natančnih podatkov še niso objavili zaradi tehnične napake.Povečuje se tudi število ljudi v bolnišnicah. Po podatkih sledilnika za covid 19 je hospitaliziranih 159 ljudi, kar je 13 več kot v torek. Na intenzivni negi je 37 bolnikov, kar je šest več kot v torek.Z NIJZ uradnih številk še niso sporočili.