Tega si res ne želimo: to so ukrepi, če bo razglašena epidemija

1. paket (incidenca višja od 140):

2. paket (incidenca višja od 170, več kot 300 covid pacientov v bolnišnicah in več kot 50 ljudi na intenzivnem oddelku):

3. paket (če bo več kot 360 covid pacientov v bolnišnicah in 60 na intenzivnih oddelkih, incidenca ne bo pomembna, je pojasnil Janša):

V prvem valu širjenja novega koronavirusa je bila 13. marca razglašena epidemija in nato preklicana s koncem maja. Vse kaže, da ponovna razglasitev epidemije ni več daleč. Napovedi niso najboljše, koronaštevilke so iz dneva v dan višje. Sodeč po izračunih bi lahko epidemijo v Sloveniji ponovno razglasili že v štirih dneh! Premierje; zeleno, rumeno in rdečo. Rdeča pomeni, da so epidemiološke razmere tako slabe, da se razglasi epidemija.»Ko bi število okuženih na 100.000 prebivalcev preseglo 140, ko bi bilo polnih več kot 250 postelj s covid-olniki, in ko bi bilo več kot 50 bolnikov na intenzivni negi, bi enostavno morali razglasiti epidemijo, sprejeti ukrepe, ki smo jih sprejemali spomladi, in tudi ti so razdeljeni v ukrepe od najmilejših do najostrejših,« je povedal Janša in dodal, da so praktično vsi ukrepi bili stestirani v pomladnem času. Ukrepi v rdeči fazi so utemeljeni na zakonu o nalezljivih boleznih, je poudaril Janša in dodal, da je tudi ukrep, ki predvideva omejitev gibanja v nočnem času, ukrep iz zakona o nalezljivih boleznih in ne gre za policijsko uro.V primeru razglasitve epidemije so predvideni trije paketi, odvisno od resnosti situacije (incidenca, zasedenost covid oddelkov v bolnišnicah):- zaprtje trgovskih centrov,- šola na daljavo za srednje šole in univerze,- zaprtje kulturnih ustanov,- splošna prepoved verskih obredov in porok z gosti.»Če se bodo začeli uporabljati ukrepi iz prvega paketa rdeče faze, potem se bo aktiviral tudi državni načrt, kjer se aktivirajo še dodatni posamični ukrepi za vse resorje,« je navedel Janša.- šola na daljavo za vse,- posebni dodatni sloti za starejše; ta ukrep ne predvideva, da lahko starejši in pripadniki ranljivih skupin uporabljajo javni promet samo nekaj ur dnevno, ampak je to ukrep, ki bi samo zanje rezerviral ta čas v potniškem prometu ali pri nekaterih storitvah, je pojasnil Janša in poudaril, da bi te storitve lahko uporabljali tudi kasneje,- zaprtje frizerskih in kozmetičnih salonov,- zaprtje hotelov,- splošna prepoved vseh javnih prireditev,- zaprtje športnih oddelkov za amaterje za individualne športe ter za športno dejavnost otrok in mladostnikov,- omejitev gibanja med 22.30 in 5. uro.- omejitev gibanja med občinami,- zaprtje vrtcev,- zaustavitev javnega prometa,- zaprtje meja, razen za tovorni promer in nujne prehode,- omejitev izhodov, razen nujnih izjem,- zapiranj eposameznih gospodarskih dejavnosti.