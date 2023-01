Tega po novem zakonu lastniki psov ne bodo smeli več početi

Na posvetu Za boljšo prihodnost živali, ki je bil danes v DZ na pobudo predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, so se zavzeli za zakonodajo, ki bo bolj prijazna do živali, pa naj gre za rejne živali ali za hišne ljubljenčke. Za boljšo prihodnost živali so se poleg predsednice DZ zavzeli tudi predsednica republike, predsednik vlade in predsednik DS.

Nič več psov na verigah, mačke bodo čipirali

Klakočar Zupančičeva je uvodoma povedala, da je med prednostnimi nalogami njenega mandata izboljšanje zaščite živali. Zavzela se je za primerno obravnavo in ustrezno skrb za živali. Ljudje po njenih besedah nimamo pravice do prevlade nad drugimi živimi bitji. Ob koncu posveta pa je povedala, da bo zakon o varstvu in zaščiti živali najverjetneje noveliran, predlogi sprememb pa so že v koalicijskem usklajevanju. V skladu z njimi bi denimo uredili delovanje zavetišč za male živali ter eno ali več zavetišč za rejne živali. Mačke bi bile čipirane, psi pa ne bi smeli biti več priklenjeni na verige, je naštela.

Pirc Musarjeva: Tisti, ki nima rad živali, nima rad sočloveka

Poleg tega bi s predlogi določili učinkoviti nadzor v klavnicah, pri čemer bodo morali biti veterinarji navzoči pred klanjem, med njim in po njem. Uredili pa bi tudi stanje na področju terapevtskih živali in učinkovit inšpekcijski nadzor. Ne nazadnje podpira, da se mučenje živali iz malomarnosti opredeli kot kaznivo dejanje.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v prvem delu posveta kot svoje osnovno vodilo izpostavila načelo dostojanstva za vse, tako za vsakega posameznika kot tudi okolja, ki nas obdaja. »Na planetu ljudje nismo sami, ampak si ga delimo z vsemi živimi bitji, tudi z rastlinami in živalmi,« je poudarila. Ocenjuje, da je treba dostojno ravnanje z živalmi vključiti tudi v kontekst sodobnih okoljskih izzivov. Meni, da tisti, ki ne mara sočloveka, ne bo imel rad živali. Tisti, ki nima rad živali, pa nima rad sočloveka.

Golob: Sprememba zakona ni dovolj

V koaliciji so po besedah premierja Roberta Goloba naklonjeni temu, da se poveča zaščita vseh živali. Potrdil je besede predsednice DZ, da je v koalicijskem usklajevanju več zakonskih predlogov. Verjame, da bodo našli rešitve, s katerimi bodo področje obravnavali tako, da bo to v korist živali in ljudi. Vendar pa samo sprememba zakona po njegovem ni dovolj, saj je treba spremeniti tudi odnos ljudi do živali v praksi.

V podobnem duhu je bila obarvana razprava predsednika DS Marka Lotriča. Po njegovih besedah je nujno, da živali bivajo v ustreznem okolju. Vse si po njegovih navedbah zaslužijo spoštljivo ravnanje, ki ne povzroča stresa. Slabo ravnanje z živalmi mora enkrat za vselej postati zavržno dejanje, je pozval.