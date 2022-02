Tega pa nismo pričakovali: ponekod po Sloveniji sneži

Čeprav ni bilo napovedano, so se po nekaterih delih Slovenije spet pojavile snežne padavine. Sneži zlasti na vzhodnem delu države, na zahodu je pretežno jasno. »Na vzhodu bo nastalo nekaj ploh. Čez dan se bo deloma zjasnilo. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od –6 do –2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 4 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj Celzija,« sporoča Agencija RS za okolje (Arso).

Radarska slika padavin. FOTO: Arso

V četrtek bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V petek se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, le na severovzhodu bo še ostalo deloma sončno.

Vremenska fronta se je pomaknila nad južni Balkan. Za njo nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka hladnejši in razmeroma suh zrak.

Danes se bo postopno delno razjasnilo, več sonca bo v krajih zahodno od nas. V Alpah bo občasno rahlo snežilo. V Kvarnerju bo pihala večinoma šibka do zmerna burja. V sredo bo deloma sončno, v krajih severno od nas bodo občasne padavine. Pihal bo veter severnih smeri.

Danes bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden. V sredo se bo pojavljala nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo.

Prihaja otoplitev

Vremenoslovec Blaž Šter je pred dnevi na twitterju zapisal, da je anticiklon nad zahodno Evropo in delom Atlantika izjemno vztrajen in blokira zahodne vetrove. »Zato morajo vremenski sistemi ubrati severno smer čez Alpe, kar pa za naše kraje pomeni sušenje oblačnosti in padavin. Obilno sneženje severneje, nedaleč stran, le skozi tunele.

Tudi napoved ne kaže, da bi blokada kaj popustila. Nekaj ciklonov se poglobi tudi na južni strani Alp, a jih severni vetrovi skupaj z vlago in padavinami hitro odnesejo na Balkan. Naš konec pa ostaja bolj ali manj v padavinski senci.« Dodal je, da se bo konec prihodnjega tedna točno nad naše kraje razširil topel anticiklon. »Začetek februarja bo vse prej kot hladen.«