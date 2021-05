Tega niso pričakovali: Kako naj vabimo ljudi k cepljenju, če nimamo cepiva?

V Mariboru na cepljenje čaka 12 tisoč ljudi

V Kopru ljudi za ta teden še niso naročali

V zdravstvenih domovih v Ljubljani in Mariboru so za ta teden dobili mnogo manj cepiva proti covidu-19, kot so naročili, tako da ne morejo cepiti toliko ljudi, kot so nameravali. V ljubljanskem cepilnem centru so dobili le tretjino, v mariborskem pa približno polovico naročenega cepiva. Manjša dobava bo tudi v Kopru, a še ni znano, za koliko.Vodja organizacije in koordinacije cepilnega centra Zdravstvenega doma Ljubljanaje danes za STA povedala, da so za ta teden naročili cepiva za okoli 12.000 ljudi, kolikor jih je trenutno prijavljenih na cepljenje proti covidu-19 pri njih, a so dobili le 35 odstotkov od naročenega. Tako bodo večinoma cepili le tiste, ki čakajo na drugi odmerek. »Manjka nam približno 8000 odmerkov, nekje za tri cepilne dni,« je pojasnila.Zaradi tega so v zelo neprijetnem položaju, saj so prejšnji teden napovedovali, da bodo ta teden cepili vse trenutno čakajoče na svojem seznamu in tudi že začeli naročati ljudi, a so bili potem obveščeni, da ne bodo dobili dovolj cepiva. »Iz tedna v teden se nam stvari spreminjajo. Ne vem, če naj še sploh vabimo ljudi k cepljenju, če nimamo cepiva,« je dejala.Po njenem vedenju je to posledica manjših dobav cepiva v Slovenijo. Na seznamu čakajočih na cepljenje v Ljubljani je po besedah Repar Bornškove lahko tudi nekaj ljudi, ki so že bili cepljeni, saj še niso uspeli povsem uskladiti podatkov iz lastnih baz ter nacionalne aplikacije za prijavo na cepljenje. Po napovedih bo to urejeno do konca tega tedna, ko naj bi tudi prešli na uporabo samo nacionalne aplikacije.V mariborskem zdravstvenem domu so doslej po besedah direktorjaporabili 82.994 odmerkov cepiv proti covidu-19, od tega je prvi odmerek dobilo 52.200 ljudi, oba pa 30.300. To pomeni, da je z drugim odmerkom cepljenih 21,3 odstotka, samo s prvim pa 36,7 odstotka prebivalcev območja, ki ga pokriva ta zdravstveni dom.Na cepljenje trenutno čaka še okoli 12.000 ljudi. Večinoma gre za mlajše od 50 let, čeprav se še vedno prijavljajo na cepljenje tudi starejši. Za ta teden so zaprosili za 19.100 odmerkov cepiva, a so jih dobili le 9400. Od tega je 6200 odmerkov cepiva družbe Pfizer, ki bo večinoma uporabljeno za druge odmerke, ostalo pa je cepivo Moderne ali Johnson & Johnsona, namenjeno za prvo cepljenje.Tudi v Mariboru zaenkrat še vedno uporabljajo svojo aplikacijo za naročanje ljudi na cepljenje, že kmalu pa naj bi po besedah Završnika prešli samo na nacionalno in poenotili evidence. »Svetujemo, da se ljudje naročijo ali na državni portal ali na aplikacijo na naši spletni strani, vsekakor pa naj se ne naročajo na oba. V vsakem primeru se pride na vrsto,« je pojasnil direktor.V Kopru po besedah strokovne direktorice tamkajšnjega zdravstvenega doma Ljubice Kolander Bizjak še ne vedo, koliko cepiva proti covidu-19 bodo dobili ta teden. »Zagotovo dosti manj, kot smo naročili,« je povedala za STA. Dobavnici je zaenkrat prejela le za cepiva Moderne in Johnson & Johnsona, za Pfizer pa ne in še vedno čaka na pojasnila.Za ta teden tako še niso naročali ljudi na cepljenje. »Vedno počakamo do torka, da vidimo, koliko bomo sploh dobili, in potem naročamo,« je povedala in dodala, da so naročili 2740 odmerkov cepiv mRNa, večinoma za prva cepljenja. Če bi dobili toliko cepiva, kot so ga naročili, bi izpraznili trenutni seznam čakajočih na cepljenje. »A nam to očitno še ne bo uspelo,« je dodala.