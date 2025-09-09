TEGA NE VIDIMO POGOSTO

Nasmejani Janša Slovencem: »Ko srečaš mlade, ki nosijo ljubezen do domovine v srcu ... «

Prvak SDS je znova objavil fotografijo, kjer dobre volje pozira ob mladem fantu.
Fotografija: Janez Janša. FOTO: Blaž Samec
Janez Janša. FOTO: Blaž Samec

Pred dnevi smo že poročali, da je predsednik SDS Janez Janša na omrežjih delil več fotografij, kjer pozira z mladimi Slovenkami in Slovenci. Na ta način je prvak opozicije opozoril na demografsko krizo v Sloveniji. In dejstvo je, da rodnost v Sloveniji ostaja nizka, med 1,5 in 1,6 rojstva na žensk— daleč pod potrebno ravnjo za naravno reprodukcijo. Leto 2023 je prineslo manj rojstev kot leta 2022, naravni prirast pa je bil ponovno negativen. Podatki za prvo polovico 2025 pa le še potrjujejo nadaljnji trend upada.

A Janša je optimist. Tako je objavil še eno fotografijo, kjer nasmejan pozira ob mladem fantu in pripisal: »Ko srečaš mlade, ki nosijo ljubezen do domovine v srcu, veš, da je prihodnost svetla«.

Pod fotografijo so se pričakovano usuli komentarji in nekaj jih objavljamo: 

Hm, svetla prihodnost, ko bo ugotovil da več nič ni naše bo drugače gledal

Janez Janša človek z velikim srcem in domoljub 

Fant mlad si še, nekoč boš spregledal, a žal bo prepozno

To je oče slovenskega naroda voditelj z veliko začetnico sem ponosen nanj

Z prevzemom odgovornosti za reševanjem Slovencev v času korone, si je naredil škodo in veliko napako! Večina Slovencev namreč ne razume ali ne noče razumeti, znajo pa zelo dobro občutiti, kar se jim sedaj dogaja?

Ko ste bili vi takole rosno mladi, ste tudi videli svetlo prihodnost ?

Ko srečaš mlade..ste rekli.. tud jest veliko mladih srečam.. se pravi samo srečanje.. fotka.. pridobivat glasove.. ste ga vprašali kdo je, kaj počne, kje se vidi, ste šli na pijačo oz. Kosilo z njim..al sam fotka..al starši v ozadju

