Tega našega nadarjenega nogometaša so nedolžnega pribili na križ

Pravi čudež je bil, da 10. aprila 2021 v hudi prometni nesreči ni ugasnilo človeško življenje. Vpletena sta bila audi in BMW, ljudje pa so pozneje na spletu špekulirali, da sta razvajena mulca dirkala po regionalni cesti Črnomelj–Metlika. Primer je postal medijsko zelo odmeven predvsem zato, ker je za volanom beemveja sedel eden najbolj nadarjenih slovenskih nogometašev Aljoša Matko. Policisti so mladega reprezentanta obremenili, toda nadaljnja preiskava je prinesla preobrat in na zatožno klop črnomaljskega okrajnega sodišča bo namesto njega moral voznik audija Martin Luka Slobodnik. »Poglejt...