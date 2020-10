Tega aplikacija nima

Obiskovalci bodo dobili toplo dobrodošlico, koristne informacije in osebni nasvet.

To je velik korak za destinacijo na poti trajnostnega razvoja.

Odprtje novega turističnoinformacijskega centra

TIC v Novi Gorici bo odprt vse dni v tednu od 8. do 18. ure.

Destinacija Nova Gorica in Vipavska dolina je bogatejša za nov, sodoben turističnoinformacijski center (TIC), ki je v središču Nove Gorice in predstavlja točko, kjer se obiskovalci lahko podučijo o ponudbi mesta in Vipavske doline. V njem je prostor našel tudi Center trajnostne mobilnosti, v katerem bo mogoča izposoja 37 koles na osmih terminalih, navadnih in električnih. Eno postajališče bo v Šempetru pri Gorici, druga bodo na voljo po Novi Gorici. Sistem bo kompatibilen tudi s sistemom izposoje koles v italijanski Gorici., direktorica Javnega zavoda Nova Gorica in Vipavska dolina, je ob odprtju poudarila: »Obiskovalcem v sodobnih prostorih TIC ponujamo toplo dobrodošlico, koristne informacije in seveda osebni nasvet, česar turist ne more dobiti na svoji digitalni napravi. Od tu turiste usmerjamo k našim turističnim ponudnikom v mestu in na podeželju. Predstavljamo naša vrhunska vina in kulinariko. Goste usmerjamo k obisku znamenitosti, predstavimo jim priložnosti za aktivnosti v naravi, vse leto, in raznolike nastanitve, ki ponujajo resničen oddih,« je ob odprtju poudarila, direktorica Javnega zavoda Nova Gorica in Vipavska dolina.Promet je pomemben del turizma, hkrati pa je zelo obremenjujoč za okolje, zato je odprtje centra trajnostne mobilnosti pomemben korak naprej v občini, ki je zavezana trajnostnemu razvoju in je nosilka zlatega znaka Slovenia Green.Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina deluje na območju Mestne občine Nova Gorica, občine Ajdovščina in občine Renče -Vogrsko. Njegov poglavitni namen je skupno načrtovanje, organizacija in izvajanje dejavnosti turizma na območju občin ustanoviteljic. Omogoča promocijo in trženje turistične ponudbe kot integralnega turističnega proizvoda na ravni celotnega turističnega območja. Znotraj zavoda delujejo TIC Nova Gorica in TIC Ajdovščina ter Center trajnostne mobilnosti Nova Gorica, ki zagotavlja podporno okolje za razvoj, koordinacijo in promocijo trajnostne mobilnosti v čezmejni goriški regiji. Namenjen je informiranju prebivalcev in turistov o trajnostnih načinih potovanja po mestu, npr. možnosti uporabe javnega prevoza, urniki, vstopnine, zemljevidi, pešpoti, informacije o razpoložljivih parkiriščih in izposoji koles.