Teden mode prvič na novi lokaciji (FOTO)

Kreacije so na brv poslali že uveljavljeni modni oblikovalci. Znamka M.FICTION, ki sta jo ustanovili sestri Mateja in Mia Aleksandra Lukač, Timotej Bistan je s kolekcijo 2805.30 predstavil potovanje skozi pokrajino kontrastov, slovenska družinska blagovna znamka Pletenine Špenko izstopa zaradi raznolikosti modelov in živahnih barv, Maja Đuranović, ustanoviteljica AprilianEarthling, se vrača na sceno s preobrazbo iz tekstilne v modno znamko, Tanja Uvera pa se osredotoča na unikatne pletenine, kjer se avtorski vzorci in barve združujejo v vsakem oblačilu.

Maja Bulc Raspopović, lastnica modne agencije Model Group, si je kreacije ogledala s hčerko Isabelo.

Nina Osenar Kontrec, ki je uživala v družbi moža Dejana Kontreca, je bila prvič med obiskovalci LJFW.

Predstavili sta se še Sanija Reja Aska, katere kolekcije pogosto odražajo kulturno tradicijo Goriških brd, kjer je odraščala, ter Nika Ravnik, slovenska oblikovalka, ki združuje trajnostno oblikovanje z umetniško spretnostjo. »Ljubljanski teden mode bo kot testni dogodek Center Rog popeljal v jesensko otvoritveno obdobje, ki ga zaganjamo konec oktobra. Z veseljem podpremo slovenske modne ustvarjalce in blagovne znamke kot tudi prihajajoče generacije s tega področja.

Center Rog bo s svojimi programi in vsebino podpiral kreativni sektor s področij oblikovanja, arhitekture, rokodelstva, inženirstva in uporabnih umetnosti. S svojimi osmimi proizvodnimi delavnicami ter odprtim javnim prostorom bo namenjen vsem, tako naključnim obiskovalcem, ki so dobrodošli pri nas, kot kreativkam in kreativcem, ki bodo lahko na ljubiteljski ali profesionalni ravni ustvarjali nove izdelke. Na vodene tečaje in delavnice in tudi k samostojnemu delu v naših labih vabimo od novembra naprej,« pravi Renata Zamida, direktorica Centra Rog.

Raper Emkej je razkril, da se je v krilu počutil kot mešanica Vikinga in Škota.

Modna fotografinja Nina Žnideršič in modni guru Milan Gačanović - Gacho