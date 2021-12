Te izdelke je na črni petek kupovalo največ Slovencev

Potrošniki so na t.i. črni petek po podatkih portala Ceneje najbolj povpraševali po elektroniki. Najbolj iskani so bili mobilni telefoni, pametne ure in prenosni računalniki, so sporočili.

Povpraševanje po mobilnih telefonih se je v primerjavi s predkoronskim letom 2019 povečalo za 20 odstotkov, po pametnih urah za 40 odstotkov, po prenosnih računalnikih pa za devet odstotkov. Le slednje je bilo nižje kot lani, so navedli.

Priljubljeni tudi televizorji in računalniki

Potrošniki so posegali tudi po sicer najbolj priljubljenih izdelkih iz segmenta elektronike, kot so televizorji, računalniki in pametni telefoni. Med deset najbolj priljubljenih izdelkov so se uvrstile tudi avtomobilske pnevmatike.

Podatki portala kažejo, da se je na platformah za primerjalno spletno nakupovanje v regiji Adriatic letos obisk uporabnikov v primerjavi z lani povečal za trikrat. To po njihovih navedbah kaže na veliko priljubljenost specializiranih spletnih strani, namenjenih namenskim nakupom.