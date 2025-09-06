Te ganljive besede je Tina Gaber danes namenila Robertu Golobu (VIDEO)

POROKA LETA

Po poročnem obredu pa se je oglasil tudi Robert Golob.
Fotografija: Tina Gaber FOTO: Blaž Samec/Delo
Tina Gaber FOTO: Blaž Samec/Delo

Čas branja: 1:04 min.

V Strunjanu sta se danes poročila slovenski premier Robert Golob in njegova Tina Gaber Golob. Poroka je sicer zaprta za javnost, vseeno pa je dogajanje iz luksuzne Vile Tartini, kjer sta si obljubila večno zvestobo, mogoče slišati v njeni okolici.

V Strunjanu je tudi naša terenska novinarka, ki je ujela ganljive besede Tine Gaber Golob preden sta dahnila usodni »da«.

»Ti si tisti pogumen genij, ki nikoli ne odneha, ker verjame, da se da. In s tem navdihuješ vse nas. Zato te bom vedno z vsem srcem podpirala. Srečna sem, ker bom postala tvoja žena,« mu je povedala.

Srečen pa je tudi Golob. »Jaz sem brez besed, ampak naj rečem direktno, jaz sem srečen,« je povedal za medije po poročnem obredu.

