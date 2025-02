Te dni prihajajo računi za elektriko: vlada pravi, da so zneski občutno nižji

Gospodinjski porabniki te dni prejemajo račune za elektriko za januar. Na vladi ob tem ugotavljajo, da se potrjujejo napovedi, da bodo zneski na računih za januar in februar pri povprečnem gospodinjskem odjemalcu za okoli 22 odstotkov nižji glede na november in december lani.

»Vlada in državni zbor sta z dopolnjujočimi ukrepi zaščitila gospodinjstva pred izrazitimi dvigi položnic v zimski sezoni,« so tako sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Vlada je tako že lani jeseni podaljšala regulacijo cen električne energije za gospodinjstva od lanskega novembra do konca letošnjega februarja, pri tem pa je za razliko od dotedanje regulacije določila nižjo regulirano ceno in cenovno omejitev razširila na celotno porabo. Obenem so gospodinjstva še vedno tudi začasno opravičena plačevanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE).

Za januar in februar nižja omrežnina

Istočasno je sredi tega meseca začel veljati zakon, po katerem bodo gospodinjski odjemalci električne energije za januar in februar letos v najdražjem časovnem bloku plačali nižjo omrežnino, saj so se tarifne postavke elektrooperaterjev za obračunsko moč v višji sezoni po novi omrežninski metodologiji za gospodinjske odjemalce v časovnem bloku 1 znižale na vrednost tarifnih postavk časovnega bloka 2.

Januarske položnice za elektriko so po navedbah Ukoma potrdile napovedi vlade, da bodo zneski za januar in februar pri povprečnem gospodinjskem odjemalcu znašali okoli 55 evrov in bodo za 22 odstotkov nižji glede na november in december lani. Pri tem so na uradu sporočilu za javnost pripeli tudi več primerov računov za januar pri različnih trgovcih z elektriko.

Cene električne energije se bodo po prepričanju vlade normalizirale tudi od marca naprej, ko se bo iztekla podaljšana regulacija cen. Na pristojnem ministrstvu pričakujejo, da bo položnica povprečnega gospodinjskega uporabnika z marcem približno na ravni tiste iz septembra lani ali nižja.

Do 50 odstotkov višje cene

Že objavljene nove maloprodajne cene električne energije so se namreč po navedbah vlade pričakovano znižale glede na cenike, ki so jih dobavitelji objavili pred zimo. Po do zdaj objavljenih novih cenikih so cene za do 30 odstotkov nižje kot na prejšnjih rednih cenikih, a obenem za 40 do 50 odstotkov višje od dosedanjih reguliranih cen.

Končni račun za povprečnega gospodinjskega odjemalca bo lahko kljub sprostitvi regulacije na ravni lanskega septembra ali nižje, ker bo z marcem spet veljala nižja sezona po novi omrežninski metodologiji, ko bo strošek omrežnine bistveno nižji kot v zimski višji sezoni. Obenem je vlada še do 1. julija podaljšala tudi oprostitev plačevanja prispevkov SPTE in OVE za gospodinjstva.

