Te ceste so zaprte zaradi plazov, podrtih dreves in poplavljenih cestišč

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare avtobusa zaprt vozni pas na vipavski hitri cesti pred Nanosom proti Razdrtemu.

Zaradi plazov, podrtih dreves in poplavljenih cestišč so zaprte ceste Železniki-Most na Soči na več odsekih, Davča-Zali log, Laško-Šentjur v Laškem podvoz, Luče-Solčava, Kamnik-Stahovica in Stahovica-Kamniška Bistrica, ter Hrastnik-Zidani most.

Predvidoma do 23. ure bo na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas skozi predor Šentvid do priključka Brod v smeri Kranja. Zaprta sta tudi izvoz Šentvid in izvoz Brod iz smeri Ljubljane, ter uvoz Šentvid v smeri Kranja.

Na severni ljubljanski obvoznici je zaprt uvoz Šiška proti Kosezam.

Cesta Vodice-Moste bo predvidoma do ponedeljka, 30. oktobra, do 5. ure zaprta v križišču v Mostah. Obvoz bo možen po cesti Moste-Vodice-Spodnji Brnik ter Moste-Mengeš-Duplica.

Cesta Fram-Rače bo na nivojskem prehodu v nedeljo zaprta med 7. in 15. uro.

Do nedelje do 22. ure bo zaradi del zaprta cesta Slovenj Gradec-Mislinjska Dobrava.