Te besede Pirc Musarjeve in Goloba bodo odmevale, župan hvaležen za njeno sporočilo o genocidu v Gazi

Spomin in opomin na vojne grozote ne smeta nikdar zbledeti, je na današnji slovesnosti ob 80. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj izpostavila predsednica države Nataša Pirc Musar.

Dogodek je ob spominu na žrtve nacističnega režima minil v znamenju aktualnega dogajanja v svetu in opozoril pred nevarnostjo ponavljanja zgodovine. Kot je povedala, je ob številnih dosežkih v zgodovini človeštva ter razvoju vrednot, umetnosti, kulture, znanosti in tehnologije nepredstavljivo, kaj je človek še vedno sposoben narediti sočloveku. Boji se, da kljub vsem prizadevanjem še nismo dosegli civilizacijske ravni za trajen mir, vzajemno spoštovanje in sožitje v svetu, kar kaže dogajanje na številnih žariščih po svetu.

Spomin in opomin na vojne grozote ne smeta nikdar zbledeti

»Zato moramo vsak dan in vedno znova skrbno paziti, da se demokratične vrednote in pravne norme ne umaknejo manipulacijam, demagogiji in ksenofobiji. Spomin in opomin na vojne grozote ne smeta nikdar zbledeti. To je naša skupna odgovornost,« je poudarila. Tako si želi, da spominski park taborišča Ljubelj ostane kraj miru, spokojnosti, spomina in pomnjenja, kjer se bodo srečevale različne generacije in učili prihodnji rodovi.

V Brestanici obeležili 80. obletnico vrnitve izgnancev in beguncev v domovino Pot izgnancev do svobode je bila kljub koncu vojne še dolga, je na današnji slovesnosti v Brestanici ob 80. obletnici vrnitve izgnancev in beguncev v domovino poudaril premier Robert Golob. Izgnanci in begunci so pozdravili odločitev vlade, da jim po 30 letih prepričevanja s skorajšnjim sprejemom zakona omogoči izplačilo vsaj simbolične odškodnine. Pot izgnancev do svobode je po Golobovih besedah večinoma potekala v tišini, nikoli pa v pozabi; tudi zato ne, ker so se izgnanci uspeli organizirati. »Zdaj bomo to krivico enkrat za zmeraj odpravili. Ne samo priznali; priznana vam je bila pred 30 leti, a nikoli odpravljena,« je dejal. Kot je poudaril, je treba na kraju, na katerem so se zbrali, zelo jasno sporočiti, da je vojna zlo. Takšna sta bila tudi nacizem in fašizem, zato ne sme biti spomin nikoli izbrisan. »Danes ni več čas za molk, ker se dediči teh istih zlih sil pojavljajo po Evropi. V Sloveniji imamo to dolžnost, da preprečimo, da bi se pojavili tudi pri nas. To je skupna zaveza prihodnosti, tudi za bodoče rodove,« je še dodal Golob.

Tržiški župan Peter Miklič je spomnil, da je bil »Nikoli več!« jasen in močan vzklik po koncu druge svetovne vojne. Postal naj bi temelj naših vrednot, zakonov in skupne evropske prihodnosti, a z leti je začel bledeti, dokončno pa je izginil v spirali nasilja in brezčutnosti, v katero smo ujeti danes. »Danes je ta 'nikoli več' skoraj neslišen,« je opozoril.

Hvaležen predsednici za njene besede v Evropskem parlamentu

Zato se je danes predsednici zahvalil za njeno jasno sporočilo v Evropskem parlamentu. »Dejanja je treba poimenovati s pravim imenom in izreči na glas, pa naj bo to genocid, kateremu smo trenutno priča v Gazi, ali pa zločini, ki so jih izvrševali med drugo svetovno vojno ali po njej. Za nobenega od teh zločinov ni opravičila ne v imenu naroda, ne vere, ne v nacionalnem in mednarodnem pravu, ne v zgodovinskih pričevanjih, ne v mitih ali legendah,« je dejal.