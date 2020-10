Te aplikacije vam bodo olajšale življenje

Vreme



Iskalnik, ki vam odpre pot do milijonov aplikacij

To dokazujejo številne prejete nagrade, prav tako odlični pa so tudi njihovi tablični računalniki.Tako prvi kot drugi imajo nameščeno trgovino AppGallery, Huaweijevo platformo za distribucijo aplikacij. V njej je ogromno aplikacij, ki vam olajšajo življenje in pomagajo obvladati različne naloge, s katerimi se soočate. Za vas pa smo poiskali deset takšnih, brez katerih preprosto ne morete živeti.Navadili ste se, da je pametni telefon mesto, kjer najdete podrobne vremenske podatke. Posebej ko imate v načrtu kakšno zunanjo aktivnost, je dobro vedeti, kdaj lahko pričakujete nenadne popoldanske nevihte. Da o pomenu vremenskih podatkov čez vse leto ne izgubljamo besed.Da vas nevihta ne bi ujela nepripravljene, smo v trgovini AppGallery pobrskali za vremenskimi aplikacijami. Na voljo jih je kar nekaj, priporočamo pa kar aplikacijo s preprostim, a pomensko zelo ustreznim poimenovanjem, Vreme. Aplikacija podatke črpa iz uveljavljene meteorološke platforme AccuWeather, poleg prikaza trenutnega stanja vremena pa vsebuje tudi napoved po urah in dnevih, pohvali pa se lahko tudi s prikazom stopnje vlage in hitrosti vetra.Zakaj ne bi svojih fotografij na družbenih omrežjih predstavili na bolj zanimiv način s pomočjo aplikacije Vimage, ki jih preoblikuje v zanimivo animacijo. Aplikacija je preprosta za uporabo, obenem pa spodbuja ustvarjalnost. Ponuja tudi katalog fotografij, ki jih lahko kombinirate s svojimi, da je končni izdelek popolnejši. Poskusite jo in se prepričajte na lastne oči, kako vam bo število všečkov pri vaših objavah zraslo.Brez glasbe bi bilo življenje veliko bolj pusto. V današnjem času pa se v takšni situaciji sploh ne bi smeli znajti. Različne storitve pretočne glasbe vam namreč omogočajo dostop do seznama milijonov skladb, ki jih lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli. Vse, kar potrebujete, je pametni telefon Huawei. Nas je najbolj navdušila glasbena aplikacija Deezer, saj ponuja tudi podroben seznam skladb izvajalcev iz našega prostora, prav tako pa omogoča prenos izbranih na pomnilnik naprave, da uživanje v glasbi ne bo pogojeno z mobilnim dostopom do interneta.Huawei se zaveda pomena mobilnega bančništva, zato se zelo trudi, da bi bile v njegovi tržnici čim prej dostopne tudi aplikacije lokalnih bank. Napori so že obrodili prve sadove, saj je iz trgovine AppGallery že mogoče prenesti in namestiti Petrolovo mobilno denarnico mBills, ki vam med drugim omogoča tudi plačevanje s pametnim telefonom.Priljubljena Microsoftova aplikacija vam omogoča enostavno upravljanje besedil, preglednic in predstavitev, poleg tega pa je na voljo tudi vrsta dodatnih funkcij, ki odlikujejo v svetu najbolj priljubljeno zbirko pisarniških orodij. Med drugim lahko dokument fotografirate, saj zna iz fotografije »izluščiti« in pretvoriti v primerno obliko besedila in preglednice, omogoča pa tudi urejanje dokumentov v zapisu PDF, njihovo podpisovanje in pretvarjanje v druge formate.Če ste športni navdušenec, je SofaScore popolna aplikacija za vas. Podpira številne športe in e-športe ter prikazuje statistične podatke in rezultate športnih dogodkov v živo, s tem pa vam omogoča pravočasno obveščenost. Več kot 15 milijonov uporabnikov potrjuje, da je aplikacijo vredno namestiti.Družbeni omrežji TikTok in Snapchat so najprej posvojili predvsem mlajši uporabniki, s svojo zabavno zasnovo pa sta danes dosegli tudi že nekoliko starejšo populacijo. TikTok je svet osvojil z obiljem zabavnih in predvsem kratkih videoposnetkov, ki jih uporabniki snemajo in objavljajo na svojih profilih, nas pa je aplikacija prepričala s svojo preprostostjo in številnimi možnostmi snemanja zabavnih vsebin.Snapchat je na drugi strani priljubljen predvsem zaradi možnosti pošiljanja kratkih fotografij in videoposnetkov oziroma t. i. storyjev, ki po 24 urah izginejo. O priljubljenosti njegovega formata ne nazadnje priča tudi dejstvo, da ga je pozneje vpeljal v svojo platformo tudi Instagram.Medijska predvajalnika za vse, ki na svojih pametnih telefonih radi gledate filme in serije, saj podpirata tudi predvajanje podnapisov. Zagotovljena je podpora številnih formatov zapisa vsebin, napredne funkcije pa zagotavljajo, da sta VCL in Kodi aplikaciji, na kateri se boste lahko vedno zanesli.Zdravje je tema, o kateri se zlasti v zadnjih nekaj mesecih govori na dnevni ravni. Če želite tudi vi ohranjati zdravega duha v zdravem telesu, ne smete spregledati Huaweijeve aplikacije Zdravje (Health). Ta ponuja obilico funkcij, če imate s svojim telefonom povezano tudi pametno uro ali športno zapestnico Huawei, pa boste lahko spremljali še veliko več podatkov o svojem zdravju, dejavnostih in telesni pripravljenosti ter tako še poskrbeli zase.Igranje mobilnih iger je pomemben razlog za uporabo pametnih telefonov. Ker jih je veliko in se nismo mogli odločiti le za eno, jih predstavljamo več. Stack Ball je zabavna arkadna 3D-igra, v kateri morate preprečiti žogici, da zadene prepovedana območja. Preprosto, a sila nalezljivo in zabavno. Ljubiteljem glasbe je na kožo pisana igra Magic Tiles 3. Ko ne veste, kaj početi, poskušajte vaditi ritem priljubljenih glasbenih uspešnic. Drugim pa bo morda bolj všeč igra Block Sudoku oziroma Tetris v malce drugačnem okolju.Uporabniki naprav Huawei lahko od nedavnega za iskanje priljubljenih aplikacij uporabijo tudi iskalnik Petal Search. Najdete ga v trgovini AppGallery, po namestitvi pa lahko na domači zaslon prestavite tudi njegov pripomoček oziroma t. i. widget za preprostejše iskanje aplikacij, storitev in vsebin.Iskalnik Petal Search ponuja novo možnost dostopa do aplikacij, saj poišče in združi informacije ter vsakemu uporabniku ponudi natančne rezultate za popolno prilagoditev in možnost upravljanja svojega pametnega telefona. Aplikacije ne glede na njihovo vsebino in namen navede neodvisno od vira, zato je tudi globoko integriran s trgovino AppGallery.Tiste, ki so na voljo v njej, prikaže na vrhu vrnjenega seznama z rezultati iskanja. To je pomembno, ker je najboljši in najbolj preprost vir novih aplikacij, v katerega Huawei vsak teden doda na stotine novih. Iskalnik Petal Search lahko sicer uporabite tudi za pregled dnevnih novic, športnih rezultatov in načrtovanje potovanj, saj med drugim vsebuje informacije o restavracijah, poletih in namestitvah.