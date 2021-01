Tanja Ribič jim sporoča, da jih je lahko sram, pristojni pa pojasnjujejo

Zapis o cepljenju in študentih medicinske fakultete. FOTO: Instagram

Pred dnevi se je na spletu pojavil zapis, da na medicinski fakulteti zbirajo prijave študentov za cepljenje proti virusu sars-cov-2. Prioritetno naj bi cepili študente dentalne medicine in višjih letnikov splošne medicine. Cepljenje z dvema odmerkoma cepiva naj bi bilo pogoj za opravljanje kliničnih vaj, »sicer mora študent sam zagotoviti tedenske izvide testiranj, ki so pogoj za prisotnost pri vajah v učnih bolnišnicah in zavodih.« Zapis je delila tudi igralka, ki je ob tem Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani sporočila: »Sram vas je lahko.«V dekanatu medicinske fakultete so nam pojasnili, da so skladno z usmeritvami stroke študenti medicine, dentalne medicine in preostalih zdravstvenih ved izenačeni s preostalim zdravstvenim kadrom, saj so med študijem zaradi opravljanja obveznega praktičnega dela v bolnišnicah, domovih za starejše in negovalnih zavodih v tesnem stiku s pacienti in se morajo temu primerno odgovorno tudi obnašati. V ta namen je medicinska fakulteta od ministrstva za zdravje v začetni fazi cepljenja prejela odobrene odmerke cepiva za cepljenje študentov medicine in dentalne medicine. »Študente smo o možnostih cepljenja obvestili v preteklem tednu, cepljenje pa bomo za zainteresirane študente izvedli že v tem oz. prihodnjem tednu,« so nam potrdili in dodali, da pri tem dajejo prednost študentom dentalne medicine od 4. letnika dalje, sledijo študenti medicine višjih letnikov, nato pa še vsi preostali študenti. »Vse te skupine študentov so v rednem stiku s pacienti in s preostalim zdravstvenim kadrom pri opravljanju svojega kliničnega dela. Ponosni smo, da so se naši študenti od samega začetka epidemije pri svojem študiju obnašali izjemno odgovorno in ustrezno ukrepali v primeru kakršnega koli stika s koronavirusno okužbo in s tem pomembno prispevali k omejitvi epidemije. Prav tako so nudili prostovoljno pomoč v številnih DSO, bolnišnicah, ZD, točkah za testiranje, NIJZ ter v klicnem centru in se tako še dodatno izpostavljali tveganim stikom. Od države so bili tako prepoznani kot pomemben del boja proti epidemiji in so tako tudi vključeni v ukrepe, ki veljajo tudi sicer za zdravstveni sektor.«Potrdili so, da je zaradi tesnega in rednega kliničnega dela cepljenje z dvema odmerkoma cepiva pogoj za opravljanje kliničnih vaj: »Le tako tako namreč zagotovimo varno delo študentov na kliniki kot tudi zaščitimo preostali kader in paciente. Študenti, ki se za cepljenje proti covidu 19 ne bodo odločili, bodo v času opravljanja kliničnih vaj predložili tedenske negativne PCR-teste oz. rezultat hitrega testa za obdobje, ko bodo imeli klinične vaje.«Od objave vladne uredbe o obveznem tedenskem testiranju zdravstvenih delavcev so bili študenti medicine in dentalne medicine, ki so opravljali klinične vaje, vključeni v redna tedenska testiranja, ki so bila organizirana neposredno v UKC in drugih učnih bolnišnicah. »Enako je veljalo tudi za zaposlene na medicinski fakulteti, ki poučujejo klinične veščine. S tem tednom smo testiranja za naše študente organizirali neposredno na medicinski fakulteti (Korytkova ulica) in jih izvajamo za študente, ki v tekočem tednu opravljajo klinične vaje.« Pravijo, da je bilo testiranje za študente doslej brezplačno in da bo tudi do nadaljnjega brezplačno.Po izvedeni poizvedbi med študenti medicine, dentalne medicine in študenti na izmenjavi se je kar 80 odstotkov študenov odločilo za cepljenje proti covidu 19. »Upoštevajoč dejstvo, da v Sloveniji splošna javnost cepljenju ni najbolj naklonjena in nenehno išče nove teorije zarote, ki nimajo znanstvene osnove, smo zadovoljni, da so naši študenti razbrali in razumeli pomembnost tega dejanja kot širši del boja za zajezitev epidemije. Prav tako nas veseli, da se kot bodoči zdravniki in zobozdravniki zavedajo, da morajo biti tudi zgled preostalemu zdravstvenemu kadru. Le tako se bomo lahko učinkovito spopadli z epidemijo covidu19.«