Tanja Fajon žaluje: Vedno si bil moj zaveznik, mentor in prijatelj

V 85. letu starosti je pred dnevi umrl dolgoletni poslanec in pravnik Miran Potrč, so sporočili iz SD. Potrč je bil dva mandata delegat skupščine Socialistične republike Slovenije, v samostojni državi pa je bil petkrat izvoljen v državni zbor in bil tudi podpredsednik državnega zbora. V svoji dolgi karieri je sodeloval s številnimi ljudmi, nekateri pa se od njega poslavljajo tudi na družbenih omrežjih:

Tanja Fajon: »Poslovil se je Miran Potrč. Tisti, ki smo te poznali in spremljali tvoje delo, smo te vedno postavili v sam vrh ljudi, ki so utirali pot socialni demokraciji v Sloveniji in osamosvajanju naše države. Bil si nam zgled politika z izjemno širino, s spoštljivostjo in z razumevanjem do raznolikih pogledov in generacij. Tako si tudi mene sprejel v politiko in vedno ostal moj zaveznik, mentor in prijatelj. Iskreno sožalje družini, najbližjim in tovarišem. Pogrešali te bomo.«

Borut Pahor: »Za vedno se je poslovil moj sodelavec in prijatelj Miran Potrč. Zame je bil največji gospod med tovariši in največji tovariš med gospodi. Soprogi Zdenki in družini izrekam iskreno sožalje.«

Igor Pribac: »Miran Potrč pooseblja najboljše slovenskega parlamentarizma mlade Slovenije. Gospod, ki je bil vselej najdlje od sovražnega govora. Takih ne delajo več. Zasluži si pomnik.«

Denis Sarkić: »Odšel je največji gospod med tovariši in največji tovariš med gospodi, spoštovani in dragi Miran Potrč. Hvala za vse iskrive misli, nasvete, pohvale in kritike, hvala za vse znanje o politiki, ki si ga delil z nami. Iskreno in globoko sožalje družini in svojcem ter prijateljem.«

Alenka Žagar Slana: »Umrl je g. Miran Potrč. Sožalje vsem njegovim svojcem. Iskreno.«

Miloš Čirič: »Miran Potrč je bil res velik človek in vzor za to, kako bi se morali obnašati politiki.«

Jani Prednik: »Poslovil se je Miran Potrč, dolgoletni poslanec državnega zbora RS. Z vsem spoštovanjem se poklanjam spominu na svojega predhodnika, ki je mlajši generaciji politikov, ki smo ga nasledili, ob upokojitvi zaželel polno uspehov. Hvala za vse. Počivajte v miru!«

Nuša Gajšek: »Spoštovani gospod Potrč. V izjemno čast si štejem, da sem vas poznala in z vami delala. Hvala za predano znanje, za mentorstvo, za zgled. Zaradi vas imam politiko rada in zaradi vas imam v politiko še vedno zaupanje. Čeprav se je v zadnjih 10 letih odkar sva sodelovala, zelo spremenila. Na slabše. Velikokrat se zalotim, da marsikoga primerjam z vami. Kako bi to gospod Potrč ... ali pa kaj takega gospod Potrč ne bi nikoli. Ker se nekatere stvari pač ne spodobijo. Ker so za politike na visokih položajih nespodobne. Vi ste vsak dan, vsak trenutek, vedno!, opravljali funkcijo spoštljivo. Spoštljivo ste prenašali nasprotna mnenja in jih tako tudi podajali. Poslanski funkciji ste bili v ponos. Politik starega kova. Takega več ni... Naj vaša duša zdaj počne to, kar ste imeli tako zelo radi ... potuje. Hvala za vse.«

Mojca Šetinc Pašek: »Dragi Miran, gospod med tovariši. Prijazen, pravičen, umirjen, argumentiran, gentelmenski. Poslanec z veliko začetnico. Zelo, zelo žalostna. Počivaj v miru, dragi prijatelj. Iskreno sožalje soprogi in vsem prijateljem.«