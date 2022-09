Tanja Fajon v odzivu na interpelacijo: Pahor je vedel za odpoklic

»Nisem presenečena nad odzivom veleposlanika Kajzerja. Ko sem se mu zahvalila za njegovo delo in mu povedala za odpoklic, mi je že sam zagrozil z interpelacijo. Očitno so ti dogovori v ozadju že prej potekali. Interpelacija mi bo omogočila, da pojasnim svoje delo.« Dejala je še, da očitkov iz interpelacije še ni v celoti preučila, a bo na njih odgovorila v svojem nastopu v državnem. »Lahko pa samo dodam, da sem v tem primeru kot v vsem svojem ravnanju do zdaj vedno spoštovala zakonodajo Republike Slovenije,« je v odzivu na danes vloženo interpelacijo dejala Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve.

Povedala je, da je odpoklicani veleposlanik »kršil je posebne obveznosti diplomata, kot so opredeljene v pravilniku o varovanju osebnih podatkov ministrstva za zunanje zadeve, ki govori o nepooblaščenem ravnanju, o razkrivanju depeš nepooblaščenim osebam, prav tako je veleposlanik kršil zakon za zunanje zadeve v delu, ko gre za obveznosti diplomatov za varovanje dokumentov in podatkov in delovanje s pooblastili.«

Komentirala je tudi odziv predsednika Pahorja in dejala, da ne drži, da o odpoklicu ni bil obveščen. »O odpoklicu sva se na kratko pogovarjala na Brdu pri Kranju tri dni pred sejo vlade,« je dejala ministrica. Dodala je še, da se v ozadju očitno dogajajo tudi politične igrice. Dejala je še, da se očitno s Pahorjem ne strinjata, kaj pomeni sam proces posvetovanja.

Fajonova je dejala, da je očitno prišlo do šuma pri tem, kako interpretirati zakon o zunanjih zadeva in da je očitno predsednik republike želel imeti več vloge in možnosti pri predčasnem odpoklicu veleposlanikov. »Pri tem delu me preseneča, glede na to, da smo posredovali vse informacije, do seje ni bilo polemiziranja, ali je bil proces sam pravilen ali ne. Bolj me moti, da se ne polemizira, kaj je veleposlanik naredil narobe.« Dodala je še, da gre za to, da se zaščiti slovensko diplomacijo. Pravi, da je fotografiranje depeš in javno objavljanje depeš huda kršitev.

Fajonova ni prva ministrica, ki jo je doletela interpelacija. SDS je dan pred tem vložila tudi interpelacijo proti notranji ministrici Tatjani Bobnar. »Ne preseneča me, da se je SDS najprej lotila dveh ženskih ministric. Očitno je teh v tej vladi po njihovem mnenju preveč,« je še dejala.