Tanja Fajon odpotovala v Ukrajino, oglasil se je tudi Janez Janša (FOTO)

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes prispela na obisk v Kijev z namenom, da izrazi politično in praktično podporo Slovenije Ukrajini in njenim pogumnim ljudem, je objavila na twitterju. Da bo v teh dneh odpotovala v ukrajinsko prestolnico, so v torek napovedali na zunanjem ministrstvu.

Začetek njenega obiska je s tvitom pospremilo tudi slovensko veleposlaništvo v Kijevu, ki je dodalo, da zunanja ministrica s tem izkazuje podporo in solidarnost Slovenije z Ukrajino.

Ob odhodu Fajonove v Ukrajino se je odzval tudi nekdanji premier Janez Janša, ki je na twitterju zapisal: »Glej, glej… celo @tfajon smo spravili na pravo pot.«

Pripravljenost Slovenije pri povojni obnovi

Kot so v torek napovedali na MZZ, bo Fajonova predstavila dosedanjo slovensko pomoč Ukrajini in prisluhnila ukrajinskim potrebam po nadaljnji pomoči. Med drugim bo izrazila pripravljenost sodelovanja Slovenije pri povojni obnovi Ukrajine.

Po Berlinu in Zagrebu je to tretji dvostranski obisk zunanje ministrice v tujini od nastopa vlade premierja Roberta Goloba. Obisk v ukrajinski prestolnici v juliju sta večkrat napovedala tako ministrica kot premier.