Tanja Fajon: Ko sem izvedela za svojo diagnozo, se mi je podrl svet

»To je krivično«

September je mesec krvnih bolezni, prav danes pa dan bolnikov s kronično mieloično levkemijo (KLM). Kot je na facebooku zapisala predsednica SD, se sama s to zahrbtno boleznijo – s krvnim rakom – bori že 25 let.»Ko sem izvedela za svojo diagnozo, se mi je podrl svet. Danes, pri petdesetih, živim zdravo, polno življenje, ki ga bolezen ne ovira. Jemljem zdravila, tarčno terapijo, vsak dan znova z zavedanjem, da mi je njegova odobritev pred 20 leti rešila življenje. In s hvaležnostjo slovenskemu javnemu zdravstvenemu sistemu, ki mi omogoča, da sem deležna najsodobnejšega brezplačnega zdravljenja,« je poudarila Fajonova.Predsednica SD je razkrila še, da je v Sloveniji pojavnost krvnih bolezni vsako leto višja in letno odkrijemo približno 20 novih bolnikov s KML. Ob tem dodaja, da se še vedno lahko pohvalimo, da v postopkih zdravljenja bolezni ne zaostajamo za najrazvitejšimi državami sveta, tudi v času epidemije covida 19 ne.Fajonova pa je opozorila na krivice, ki se dogajajo v današnjem času.. »Skrb vzbujajoče pa je, da se je slika v času epidemiološke krize poslabšala na področju odkrivanja redkih krvnih bolezni. Zaradi omejenega dostopa do osebnih zdravnikov je bilo diagnosticiranih kar polovico manj krvnih rakov kot pred epidemijo. To pa žal pomeni, da k specialistom hematologom prihajajo bolniki z že napredovano boleznijo, ki imajo zato precej slabše možnosti ozdravljenja.« Meni, da je to krivično ter da ne smemo dopustiti, da bi četrti val še bolj otežil dostop bolnikov do takojšnje zdravstvene obravnave in da bi, kot se je slikovito izrazil eden od hematologov, na napotnicah dobili novo kategorijo – »zamujeno«.