Tanja Fajon bo prekinila mandat, zamenjal jo bo Matjaž Nemec

Iz stranke SD so sporočili, da je Matjaž Nemec potrdil, da bo po prenehanju mandata Tanji Fajon v Evropskem parlamentu zasedel mesto poslanca. Nemec je na evropskih volitvah leta 2019 na listi SD dobil največje zaupanje volivk in volivcev za Fajonovo in Milanom Brglezom. Fajonovi mandat evropske poslanke preneha ob potrditvi nove sestave državnega zbora.

Funkciji evropske in slovenske poslanke sta nezdružljivi, zato bo predsednica SD Tanja Fajon prekinila mandat v Evropskem parlamentu.

Na konstitutivni seji državnega zbora bodo potrdili mandate in s tem bo Tanja Fajon nastopila mandat, v katerega je bila izvoljena na nedeljskih državnozborskih volitvah.

Kot je za STA v ponedeljek pojasnil asistent v njeni pisarni Jure Tanko, ji z dnem konstituiranja državnega zbora preneha mandat v Evropskem parlamentu, ki se mora s tem sicer še formalno seznaniti.

Do mandata upravičen po vrstnem redu in po preferenčnih glasovih

Predsednik državnega zbora obvesti Evropski parlament, ki potem formalno obvesti državni zbor, da je mesto Tanje Fajon izpraznjeno, in ga pozove, da na njeno mesto imenuje nadomestnega poslanca, ki ga mora potrditi državni zbor in o tem obvestiti Evropski parlament.

Matjaž Nemec je do mandata upravičen tako po vrstnem redu kot po preferenčnih glasovih. Če bi mandat odklonil, bi ta pripadel Dominiki Švarc Pipan ali Nevi Grašič.

Če bo Fajonova po koalicijskih pogajanjih zasedla ministrsko funkcijo v vladi, jo bo v državnem zboru nadomestil Jonas Žnidaršič.