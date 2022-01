V okviru Društva upokojencev Moravske Toplice delujeta kvartet pevcev ljudskih pesmi in ansambel Zvonček. Predstavitev nove zgoščenke v Kulturnem domu Bogojina je bila lep kulturni dogodek, iz grl pevcev in pevk je dolgo odmevala domača ljudska in prekmurska pesem. Predsednik DU Moravske Toplice Ludvik Sočič je v govoru poudaril pomen delovanja društva, katerega člani na družabnih in drugih srečanjih radi kaj zapojejo in zaplešejo.

16 pesmi je na zgoščenki.

Sedemčlanski ansambel Zvonček aktivno deluje približno deset let, imajo deset nastopov na leto. Negujejo ljudsko in avtorsko glasbo, najraje zaigrajo skladbe bratov Avsenik. Kvartet pevcev ljudskih pesmi deluje sedem let, člani pojejo tudi v mešanem cerkvenem zboru domače župnije. Vrhunec so dosegli v letu 2018, ko so se uvrstili na sklepno srečanje slovenskih glasbenih skupin, ki negujejo ljudsko glasbo, in prejeli zlati znak Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije.

Kvartet sestavljajo Štefan Vogrin, Marjeta Maučec, Ivan Maučec in Bernarda Temlin, vodja je gospa Marjeta. Zgoščenka Tan gori na brejgi prinaša 16 pesmi; nekaj je ljudskih in nekaj avtorskih, ki jih je napisal domačin, zborovodja Ignacij Maučec, ter narodno-zabavne pesmi ansambla Zvonček, katerega vodja je Geza Sambt. Največ zaslug za izid ima Marjeta Maučec, ki je pevce in muzikante nagovorila, da so našli skupni jezik z vodstvom DU Moravske Toplice. Vsi, ki so se udeležili predstavitve, so doživeli nepozaben kulturni dogodek. Ob koncu se je Ludvik Sočič vsem zahvalil in jim namenil spominska darila.