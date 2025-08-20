Tam, kjer je padla Slovenjegoriška – Lackova četa (FOTO)

Združenje borcev za vrednote NOB Ptuj, v sodelovanju z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Ptuj, Policijskim veteranskim društvom Sever odbor Ptuj, Društvom generala Maistra Ptuj, Območnim združenjem slovenskih častnikov Ptuj, Društvom vojnih invalidov Ptuj in Klubom brigadirjev Ptuj ter občinami: Ptuj, Juršinci, Dornava in Videm, je tudi letos zaznamovalo Dan spomina spoštovanja vrednot NOB na Ptujskem.

Spominska slovesnost je potekala pri spomeniku ob gozdičku Laze v Mostju v Občini Juršinci, kjer je 8. avgusta 1942 padla Slovenjegoriška - Lackova četa.

FOTO: Franc Bratkovič

Venec in cvetje so položili k obelisku ob glavni cesti in k spomeniku pri gozdičku v Lazah. Tam so zbrane nagovorili in orisali pomen upora proti okupatorju in domačim izdajalcem Branka Bezeljak, predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Ptuj in članica predsedstva Zveze združenj borcev NOB Slovenije, Robert Horvat, župan Občine Juršinci in dr. Ivan Svetlik, podpredsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Pripravili so pester kulturni program v katerem so sodelovali združeni Moški komorni zbor Ptuj in KUD Rogoznica, recitatorki Tjaša Majcen in Suzana Divjak KUD dr. Anton Slodnjak Juršinci. Program pa povezovala Nataša Žajdela Lah, svetnica in ena od dveh podžupanij Občine Juršinci. Dogodek so s svojo prisotnostjo zaznamovali tudi praporščaki domoljubnih veteranskih društev.

V upanju, da bo rešil iz zapora svojega sina

Skupino enajstih borcev Slovenjegoriške čete je sicer v gozdičku Laze po izdaji obkolilo štiriinpetdeset nemških orožnikov, šest gestapovcev iz Ptuja, poleg tega pa še več orožnikov iz ptujske okolice. Boj je trajal po nemškem vojaškem poročilu dve uri in pol. Jože Lacko, Franc Osojnik in Mirko Reš so uspeli iz obroča ranjeni zbežati. A je Lacka dva dni zatem izdal kmet iz Spodnjega Velovleka, kamor se je Lacko ranjen zatekel. Reš si je vzel življenje sam.

FOTO: Franc Bratkovič

FOTO: Franc Bratkovič

Osojnik se je po ozdravitvi nato pridružil partizanom na Pohorju, od koder se je nekaj krat vrnil z določenimi nalogami v ptujski okraj. 29. december 1942 pa je bil v Krčevini pri Vurbergu po izdaji, tudi za njega tragičen. Kot je bilo pozneje ugotovljeno, je četo izdal njihov soborec Franc Knez, v upanju, da bo rešil iz zapora okupatorja svojega sina. Knez in Janez Čeh sta se ob napadu na četo v Lazah predala.

Pomen partizanskega boja

Čeprav je od konca druge svetovne vojne minilo 80 let žal mnogo ljudi kljub veliki povprečni razgledanosti, izobraženosti in dostopnosti do resničnih podatkov, še vedno ne razume pomena partizanskega boja zoper okupatorja in domače izdajalce. Smo ljudje v temeljih še vedno pohlepni in željni premoženja drugega in ne razumemo, da meje, ki so se v zgodovini postavile, morajo veljati, smo med drugim slišali v Mostju pri Juršincih. Slovesnost ob Dnevu spoštovanja vrednot NOB na ptujskem so pripravili tudi pri grobnici padlih v Parku spominov na Ptuju.

FOTO: Franc Bratkovič

Cvetje pa položili še k spominskemu obeležju v Bratislavcih v Občini Dornava, kjer je padla Natašina četa in v Selah v Občini Videm k spominskem obeležju padlim borcem Haloškega voda. Spominske slovesnosti na ptujskem so potekale še ponekod drugod, denimo tudi v Vitomarcih.

FOTO: Franc Bratkovič