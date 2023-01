Takšno nagrado je dobil Ivo Boscarol: »Res sem počaščen, malo pa tudi presenečen«

Člani Združenja Manager so se danes zbrali na tradicionalnem januarskem srečanju, s katerim simbolično obeležijo začetek novega poslovnega leta. Podelili so tudi priznanja Združenja Manager, priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta je prejel nekdanji lastnik in direktor podjetja Pipistrel Ivo Boscarol.

Kot osrednja govornica je na dogodku nastopila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je čestitala vsem današnjim prejemnikom priznanj Združenja Manager. Od podjetnikov pričakuje, da bodo naše gospodarstvo vodili v povečevanje dodane vrednost in to na trajnostni način, ne na račun okolja.

Izpostavila je, da je slovenska družba zelo zadržana pri iskrenem dajanju priznanja za uspehe na področju gospodarstva.

Obenem si je zaželela, da bi lahko gospodarstvo delovalo v stabilnem okolju. Medtem ko imamo v Sloveniji omejen vpliv na mednarodno okolje, pa imamo vpliv na regulatorno okolje, v katerem naše gospodarstvo deluje, je spomnila. Stabilno gospodarsko okolje bi po njeni oceni privabilo tako domače kot tuje vlagatelje.

»Res sem počaščen, malo pa tudi presenečen«

Podjetje Pipistrel je pod Boscarolovim vodstvom postalo eno vodilnih proizvajalcev ultralahkih letal na svetu. S tem je na globalni zemljevid uvrstil ne le podjetje samo, temveč tudi Slovenijo, so v utemeljitvi zapisali na združenju.

»Znamko Pipistrel je Boscarol spremenil v sinonim drznosti, inovativnosti in podjetnosti, njegovi uspehi pa so tako podjetje kot tudi Slovenijo proslavili po celotnem svetu. S svojim prebojnim delom, velikim srcem in občutkom za sočloveka se je v družbi uveljavil ne le kot izjemen podjetnik, temveč tudi kot izjemen posameznik,« so poudarili v združenju.

»Ker je s svojimi dejanji zgled inovativnosti, prodornosti, uspeha in odličnega vodenja, mu Združenje Manager podeljuje 21. priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta,« so navedli.

»Res sem počaščen, malo pa tudi presenečen, da me je Združenje manager izbralo za to priznanje. Nikdar namreč nisem bil član združenja in tudi svoje vodenje sem zasnoval na mogoče malo drugačnih kriterijih, kot so standard v tem naše krutem poslovnem svetu,« je po prejemu priznanja komentiral Boscarol.

Kot je dejal, je s svojim delovanjem v zadnjih 33 letih dokazal, da je mogoče biti uspešen na dolgi rok tudi s spoštovanjem osnovnih človeških vrednot in tudi, se če na prvo mesto ne postavlja dobička.