Takšno je stanje na obali: izvajali bodo poostreni nadzor (FOTO)

Lep sončen dan je bil gotovo razlog, da so se številni Slovenci odpravili na obalo, da bi se naužili sonca in tudi morja. A v krajinskem parku Strunjan niso preveč navdušeni nad tem, kar se je tam dogajalo.»V krajinskem parku Strunjan je gneča, parkira se vse povprek,« so zapisali in dodali fotografije brezbrižno parkiranih jeklenih konjičkov.Ob tem so dodali še, da bodo zaradi tega izvajali poostreni nadzor. »Naši naravovarstveni nadzorniki bodo ponovno izvajali okrepljeni nadzor na območju parka. Vse vljudno prosimo, da dosledno spoštujejo vse varstvene režime, zlasti pa: ne parkirajo vozil zunaj javnih ali zasebnih parkirišč, sidrajo plovila izključno zunaj ožjega zavarovanega območja ter pasu namenjenega kopalcem, ne vozijo koles po poteh, ki so namenjene pohodnikom, ne šotorijo ali kurijo v naravi in imajo svoje štirinožne prijatelje dosledno na povodcu. Hvala, ker nam pomagate varovati naravo!«