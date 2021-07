Takšno je stanje na hrvaških in slovenskih cestah ter mejnih prehodih (FOTO)

Mejni prehod Macelj proti Sloveniji. FOTO: Hak

Kaštel. FOTO: Hak

Rupa FOTO: Hak

Bregana. FOTO: Hak



V več kilometrskih kolonah ne zapuščajte vozila

Čakanje na Karavnkah. FOTO: Darsova Cestna Kamera

Na Hrvaškem je po poročanju njihove turistične organizacije trenutno več kot pol miljona turistov, od tega le 70 tisoč domačih. Vse ostalo so tujci, med njimi je tudi veliko »vikend gostov«, ki se ob nedeljah vračajo v domovino, pa naj si bo v Slovenijo, Avstrijo ali Nemčijo. Zato ni nič čudnega, da je na hrvaških cestah, ki so blizu morja ali vodijo proti celinam in meji velika gneča. Prav tako je gneča na mejnih prehodih.Po poročanju Hrvaškega prometnega kluba je čakalna doba za vstop v Slovenijo na mejnih prehodih Macelj (Gruškovje) – ura in pol, Bregana (Obrežje) – po ure, prav tako na Kaštelu (Dragonja) in v Murskem Središču (Petišovci). Povsod se čaka do pol ure, prav tako na Bregani. Ena uro čakajo za vstop v Slovenijo še na mejnem prehoduCvetlin oziroma Zgornji Leskovac. Čaka se tudi na mejnem prehodu Jelšane.Za vstop na Hrvaško pa se po eno uro čaka v Zgornjem Leskovcu in Rogatcu, dve uri na Dobovcu in Gruškovju. Za tovorna vozila pa je povsod čakalna doba več ur.Slovenski prometno-informacijski center opozarja še na: »Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, 5 kilometrov. Pred predorom Karavanke proti Avstriji, 3 kilometre. Voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Voznike opozarjamo, naj v zastoju ne zapuščajo svojih vozil.«