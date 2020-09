Kacin o govoricah, da se bodo 21. zaprle šole in vrtci

Spodbudne novice, ampak ...

Se bodo zapirale meje in šole?

Največ okužb so potrdili v Ljubljani, kar 10, po pet v Mariboru in Novem mestu, preostali primeri pa so razpršeni po skoraj vsej Sloveniji. Največ okuženih, pri katerih so okužbo odkrili v ponedeljek, je v starostnih skupinah 25–34 let in 45–54 let. V teh starostnih skupinah so potrdili po 11 okužb. V starostni skupini med 35 in 44 let so potrdili sedem okužb, med mladimi od 15 do 24 let pa pet okužb.



Kot je še razvidno iz podatkov sledilnika, so v ponedeljek šest okužb potrdili med zaposlenimi v zdravstvu in eno pri oskrbovancu doma za starejše. Skupaj so med oskrbovanci domov potrdili 400 okužb z novim koronavirusom.

Stanje je obvladljivo

Med 1581 testiranimi so v ponedeljek okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 42 osebah. V Sloveniji je trenutno potrjenih 546 primerov. Hospitaliziranih je 28 oseb, od tega so štiri na intenzivni enoti. Kljub temu da je število dnevno okuženih še vedno visoko,meni, da je stanje obvladljivo. Na novinarski konferenci je komentiral tudi govorice, da se bodo 21. septembra zaprle šole in vrtci.»Podatki kažejo, da se število testov ne zmanjšuje. Spodbudni so podatki glede novega števila okužb. Stanje se stabilizira,« pravi Kacin.Kljub spodbudnim novicam pa to po njegovem ne pomeni, da lahko začnemo ukrepe jemati z levo roko. »Delo epidemiologov otežujejo posamezniki, ki ne znajo povedati, kje in kako so se okužili.«Kacin je vse, ki so se okužili, pozval, naj iskreno odgovorijo na vprašanja epidemiologov, ker bodo tako olajšali njihovo delo. »Močno nas skrbi trend okužb v evropskih državah. Število okužb se povečuje v Italiji in na Madžarskem. Skrb vzbujajoče so tudi razmere na Hrvaškem in v Bosni.« Povedal je še, da je bila danes potrjena le nova okužbo iz tujine in ena, ki je s tem povezana. Kljub vsemu previdnost pri potovanju v tujino in upoštevanje ukrepov nista ni odveč.Zapiranje meja še ni opcija, o njej se ne pogovarjamo. Ravno tako se ne pogovarjamo o zapiranju občin. Verjamem, da smo se vsi skupaj toliko naučili, da večina prebivalstva ve, za kaj gre,« je Kacin odgovoril na vprašanje, ali se obeta zapiranje mej. »Otroci in dijaki morajo v šole. Treba je ustvariti vzdušje, da bo to omogočeno. Zato so tudi v skupnih prostorih otroci v maskah. Če bo tako tudi naprej, bo jasno drugi teden. NIJZ bo od petka objavljal tedensko poročilo.«Vedno več govoric je o tem, da se bodo šole konec meseca zaprli šole. »Ne, nič ni na tem. Vedno se najdejo vizionarji, ki bodo napovedovali, kaj in kako bo, in bodo slikali razmere bolj črne, kot so. Tudi če je razred v karanteni, to ne pomeni, da je kdo med njimi okužen. Če je razred v karanteni in ni nobenega pozitivnega v šoli, je verjetnost, da se šola zapre, minimalna. Če bi se kaj zgodilo, se lahko zgodi posamezni šoli. Čez dva tedna bodo dijaki, ki so v karanteni nazaj v šoli, če nihče ne zboli,« je dejal Kacin.V ponedeljek smo poročali, da je vse več okužb tudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih. V karanteni se je znašlo že več razredov, a na ministrstvu za šolstvo pravijo, da je situacija obvladljiva.