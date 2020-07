Koronastanje: V URI Soča potrdili še eno okužbo

Dnevne okužbe z novim koronavirusom. FOTO: A. L.

V sivi coni, odpovedani vsi obiski

Število okuženih z novim koronavirusom v 14 dneh na 100.000 prebivalcev. Slovenija je blizu vrednosti 10, kjer je meja za varne države. FOTO: A. L.

V četrtek je bilo v Sloveniji med 917 testiranimi potrjenih 17 novih okužb. Zaradi koronavirusa je hospitaliziranih 24 oseb, od tega jih je pet na intenzivni negi. Najnovejši podatki ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo tudi, da je ena oseba umrla. Število žrtev koronavirusa se je tako povzpelo na 119.Tri nove okužbe so potrdili v Rogaški Slatini. V tamkajšnjem vrtcu so do zdaj potrdili okužbo pri dveh zaposlenih osebah in enem otroku. V karanteni je tam 41 otrok in šest zaposlenih. V karanteni je tudi župan Rogatca. O novem primeru okužbe s koronavirusom pa poročajo tudi iz URI - Soča.Iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - Soča so sporočili, da so okužbo s koronavirusom potrdili še pri enem pacientu. »V zadnjih 48 urah na oddelku, kjer sta bila v začetku tedna zaznana dva pacienta z okužbo z virusom SARS-CoV-2, testiranih dodatnih 14 pacientov. Od tega je bil en pacient pozitiven, ostali so negativni. Pacient, ki je bil pozitiven, je stabilen in je premeščen v UKC Maribor zaradi zahtevnega osnovnega zdravstvenega stanja. Trenutno je na oddelku 12 pacientov,« so zapisali v sporočilu za javnost.Ob tem so še dodali, da so bili v začetku tedna vsi rezultati testiranj med zaposlenimi, ki so delali na oddelku, negativni, se v drugi polovici tedna izvajajo testiranja med dodatnimi zaposlenimi, ki s temi pacienti niso bili v stiku. Dodatna testiranja izvajajo, da odkrijejo možen vir okužbe.Trinajst zaposlenih, ki so bili v tesnem stiku z okuženimi pacienti, so bili napoten v samoizolacijo do rezultatov drugega brisa. Ostali, ki so delali na oddelku, a niso bili v tesnih stikih z okuženimi pacienti, bodo klicani na delo v skladu s potrebami na oddelku.»Oddelek je že od prvih zaznanih primerov opredeljen kot siva cona, kar pomeni, da je tam potrebno nošenje dodatne zaščitne opreme, terapije se morajo izvajati samo v sobah pacientov, določene so stalne ekipe zaposlenih itd. Zaradi vseh sprejetih ukrepov je možnost za širjenje okužbe minimalna. Do umiritve situacije so vsi obiski do preklica, vključno z današnjim dnem, odpovedani,« je v sporočilu za javnost še pojasnil generalni direktorV Sloveniji je 240 aktivnih primerov, skupno število potrjenih okužb pa je 2.156. Po tri primere so zabeležili v Rogaški Slatini, Ilirski Bistrici in Ribnici. V Ljubljani sta bila potrjena dva nova primera, po enega pa so zabeležili še v Rogatcu, Kranju, Litiji, Ljutomeru, Novi Gorici in občini Log - Dragomer. V Hrastniku, ki je trenutno največje žarišče v Sloveniji, v četrtek ni bilo novih okužb.