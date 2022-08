Takšno je bilo življenje naše prve transspolne odvetnice Ljube Prenner

Ljuba Prenner je bila naša političarka, odvetnica in pisateljica, ki je v časih, ko je bila transseksualnost še precej večji tabu kot danes, pogumno oblekla hlače, kravato in nosila kratke lase ter na glas povedala, da je moški, ujet v ženskem telesu. Znana je bila po svojem humorju in odločnosti, za čimer se je skrivala nežna duša, ki je v življenju utrpela številna razočaranja.

