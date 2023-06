Takšno babo so nastavili neporočenemu

Ob Čehovi kleti v Sovjaku pri Sv. Juriju ob Ščavnici je bilo zadnjo majsko nedeljo še posebno veselo. Folklorno društvo Sv. Jurij ob Ščavnici je na prostem uprizorilo igro z naslovom Fünkoštna lükja – rona košja (zgodnje jutro, rana košnja), ki jo je v prleškem narečju napisala in tudi režirala Klavdija Furšt, splet plesov pa je pripravil Sašo Ropoša.

Folklorno društvo, ki deluje od leta 2005, spada med aktivnejša med več kot 50 v občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Tokrat so se predstavili z etnografsko vsebino, saj v igri prikazujejo kmečke navade, običaje in opravila na vasi iz ne tako daljne preteklosti. Igro so najprej zaigrali spomladi 2019 na odrskih deskah Kulturno-upravnega središča Sv. Jurij ob Ščavnici, v Kocbekovi dvorani. Že tedaj so želeli z njo nastopiti v naravi, da bi čim bolj avtentično prikazali dogodke in običaje ob košnji in ob cerkvenem prazniku binkošti. Toda načrte jim je preprečila korona.

Le delavci s polnim želodcem so dobri delavci.

»Na prireditev smo se pripravljali od začetka leta, najprej s plesnim delom, zadnja dva meseca pa smo utrdili tudi dramski del. Ideja o taki vrsti predstave na prostem pred idilično domačijo Golnarjevih v Sovjaku, kjer združimo tako ples kot pesem in igro, se je rodila na vajah, predvsem pa je bila želja članov, da vključimo pesem Vasovalec in da humoristično prikažemo tudi še vedno aktualne težave,« je povedala Klavdija Furšt. Na pomoč jim je priskočil Tonček Golnar, ki ima v Sovjaku več sto let staro s slamo krito Čehovo klet, kjer raste tudi potomka znamenite 450-letne trte z Lenta v Mariboru.

Sramotilna lutka

V šaljivi gledališki predstavi so folklorniki uprizorili življenje na podeželju v preteklosti. Pri Kolarjevih se jutro začne zgodaj, saj prihajajo kosci. S košnjo se mudi, saj se bližajo binkošti in delo je treba zaključiti še pred praznikom. Kljub temu da vse ni potekalo gladko, saj so jim jo sovaščani pošteno zagodli, pa jim je vendarle uspelo. Fantje na vasi so na predvečer binkošti ušpičili kakšno vragolijo – pred vrata so nastavili orodje, odnesli rože, okno prekrili s koprivami, na vrt zapičili palice in vejevje. Neporočenemu fantu so nastavili slamjačo – slamnato babo. Nastavljena lutka je predstavljala veliko sramoto. Tokrat je bil fünkoštna lükja ravno Kolarjev sin Marjanček. Folklorniki so igro popestrili s šaljivimi govori, plesnimi točkami in starimi običaji, značilnimi za ta praznik.

Folkloristi iz Svetega Jurija ob Ščavnici so ponosni tudi na svojo narodno nošo.

Po igri še kapljica

Igro, ki so jo prvič zaigrali že v soboto v večernih urah, nato pa še v nedeljo, si je ogledalo veliko krajanov Sovjaka in gostov od drugod. Odigrali so jo v prijetnem okolju in v čudovitem sončnem vremenu. Nato so za vse obiskovalce in udeležence igre pripravili bogato pogostitev, seveda je po grlih tekla tudi žlahtna kapljica iz Sovjaka, ker pridelajo veliko dobrega vina.

V preteklosti so pri vsaki hiši kosili in sušili travo. Kot je povedal gospodar Čehove kleti Tonček Golnar, je bilo v Sovjaku še pred dobrimi 30 leti 160 krav, ki so jih krmili s senom in otavo. Ko je krme primanjkovalo, pa tudi z mešanico slame, koruznice, koruzne slame in sena. Danes v celem Sovjaku v hlevu ni več repa, kot se je izrazil naš sogovornik Tonček Golnar. ​