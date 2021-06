Takšni so pogoji za vračanje v Sloveniji po poti v tujino

Preverite epidemiološki trend

Tako Pečjak kot vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter sta svetovala, preden greste na pot oziroma potovanje, preverite epidemiološko stanje v državi ali regiji, kamor se odpravljate. Ne le trenutno stanje, ampak tudi trend, saj se epidemiološki pogoji lahko hitro spremenijo in se država, ki je danes oranžna, že v nekaj dneh znajde na rdečem seznamu, s tem pa se tudi spremenijo pogoji vračanja v Slovenijo.

10-dnevna karantena in negativni PCR-test, ki ne sme biti starejši od 72 ur,

potrdilo o cepljenju,

​potrdilo o prebolelosti,

​potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

sektor mednarodnega prevoza

prevoz blaga in oseb

tranzit prek Slovenijo (ki jo morajo zapustiti v manj kot 12 urah)

diplomatski potni list

tuji varnostni organi

osebe v reševalnem vozilu

otrok do 15 let (potrebuje potrdilo starša, da lahko potuje s starimi starši, če gre čez mejo z dedkom in/ali babico)

humanitarni prevozi

pripadniki Slovenske vojske iz misij

pripadniki policije, vlade, novinarji

vključenost v vzgojo in izobraževanje

dvolastnik, najemnik na obmejnem območju

nujni razlogi (zdravje, varovanje premoženja ...)

osebe, ki vozijo osebe iz točke vključenost v vzgojo in izobraževanje

čezmejni delavci - migranti

opravljanje storitev v EU oz. schengenskem prostoru

osebe, naročene na zdravstveno storitev

prehajanje meja iz družinskih razlogov (skrb za starše, otroke, zakonce, partnerje)

Namestnik generalnega direktorja policijeje predstavil, kakšni pogoji veljajo ob vstopu v Slovenijo z območij, ki so epidemiološko obarvana zeleno, oranžno, rdeče in temnordeče.območja imamo prost vstop v RS ob dokazilu, da smo pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno bivali na zelenem območju. Osebe, ki nimajo ustreznega dokazila, bodo prejele napotitev v karanteno.Oseba, ki je napotena v karanteno, ima možnost, da po petih dneh prestajanja karantene opravi PCR-test. Ob negativnem izvidu karantena samodejno prekine.Za vstop v RS zobmočja je potreben negativen PCR-test, ki ni starejši od 72 ur, ali negativen HAG-test, ki ni starejši od 48 ur ali potrdilo o cepljenju ali potrdilo o prebolelosti.Pogoji za vstop v RS zinobmočja:Med pogoji za vstop v Slovenijo z vseh območij, ki niso zelena, velja 14 izjem:Izjeme brez napotitve v karanteno na domu so: