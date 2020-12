Takšnega Janeza Janše zagotovo ne poznate (FOTO)

Veselje s kozarčkom pred 30 leti

Bili so drugi časi in druga država. A bil je tudi čas usodnih odločitev. Tako mineva 30 let od plebiscita, na katerem smo se Slovenci odločili za samostojno državo Slovenijo. Plebiscit je potekal 23. decembra 1990 , tri dni pozneje pa so v takratni skupščini slovesno razglasili rezultate.Po njih se je plebiscita udeležilo 93,2 odstotka volilnih upravičencev, za samostojnost pa jih je glasovalo okoli 95 odstotkov udeleženih oziroma 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na 26. december, ko so bili razglašeni izidi plebiscita, tako obeležujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, ki je tudi dela prost dan.Pomembne obletnice se je spomnil tudi eden od pomembnih akterjev osamosvajanja, takrat minister za obrambo, zdaj pa že drugič premier. Delil je fotografijo slavja izpred 30 let, ko so odločitvi Slovencev za samostojnost skupaj z njim nazdravili starosta slovenske demokracije, že pokojni dr., takratni predsednik vladein takratni zunanji minister dr.in notranji minister