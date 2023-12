Takšne so posledice sredinega močnega deževja

Sredino močno deževje je danes prineslo nekaj nevšečnosti na območju Brežic, Celja, Ljubljane, Murske Sobote, Novega mesta, Ptuja in Trbovelj. Na območju občine Kostanjevica na Krki je v jutranjih urah Krka poplavila kmetijske površine. Na območju Trbovelj in Ptuja sta se sprožila po dva zemeljskega plazova, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Na območju regijskih centrov Brežice, Celje, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj in Trbovlje je bilo danes za sanacijo posledic sredinega močnega deževja aktiviranih devet prostovoljnih gasilskih enot, ki so skupno opravile 20 intervencij. Gasilci so večinoma črpali vodo iz poplavljenih objektov in prekrivali površine sproženih plazov.

Dva sta se namreč sprožila na območju regijskega centra Trbovlje in dva na območju regijskega centra za obveščanje Ptuj, so navedli v poročilu centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Na območju občine Kostanjevica na Krki je medtem v jutranjih urah Krka poplavila kmetijske površine na območju pogostih poplav. Agencija za okolje je sicer za južno Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi možnosti nočnega poplavljanja v porečju Krke, zlasti njenih pritokov v Suhi krajini. Zjutraj so sicer reke v večjem delu države že upadale.

So pa imeli gasilci in druge dežurne službe že v sredo nekaj dela zaradi obilnega deževja.