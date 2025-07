Takšne so posledice divjanja narave pri nas, po zraku leteli tudi strešniki in trampolini

Če so si prebivalci Občine Gornji Petrovci oziroma naselij Ženavlje, Šulinci, Lucova in Adrijanci po uničujočem neurju in toči, ki je v začetku junija zdesetkala strehe več kot 90 odstotkov hiš, morda za silo opomogli, pa neurja letos ne prizanašajo preostalim predelom Slovenije.

V ponedeljek je tako silovito neurje zajelo precejšnji del Slovenije, prave razsežnosti divjanja narave pa so se pokazale šele včeraj. Zaradi močnih vetrov, ki so v nekaterih delih države naokoli nosili strešnike, podirali drevesa in prevračali trampoline ter senčnike, je bilo največ težav v okolici Ljubljane in na severozahodu države, gasilci so imeli ogromno dela na območju Ivančne Gorice. »Neurja z močnim nevihtnim pišem so največ škode povzročila v krajih, kot so Brezovica pri Ljubljani, Brezje pri Dobrovi, Zaklanec pri Horjulu, ter tudi drugod,« so zapisali meteorologi na portalu Neurje.si.

Največ škode je neurje povzročilo na Brezovici pri Ljubljani. FOTO: Jure Geohelli

Neurje uničilo šotor gostinskega lokala

Močan veter je na območju Ivančne Gorice odkrival strehe na stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopjih, podiral drevesa in povzročil obsežno materialno škodo. »Najhuje je bilo na območju krajevnih skupnosti Šentvid pri Stični in Temenica, kjer je močan veter odkrival strehe na stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopjih, podiral drevesa in povzročil obsežno materialno škodo. Popolnoma je bil uničen tudi šotor priznanega gostinskega lokala. O odkrivanju streh poročajo tudi iz drugih krajev občine, med drugim iz Stične in Višnje Gore. Na terenu so hitro posredovale številne gasilske enote, odstranjevale podrta drevesa, zasilno prekrivale poškodovane strehe ter ponudile pomoč prizadetim občanom,« so zapisali gasilci PGD Ivančna Gorica.

Silovit veter je uničil tudi šotor gostinskega lokala v Ivančni Gorici. FOTO: PGD Ivančna Gorica

Neodgovorni posamezniki

Hudo je bilo tudi na Bovškem, od koder prihajajo fotografije odkritih streh, polomljenih bazenov in podrtih dreves. Ob tem so na Neurje.si razkrili še neodgovorno ravnanje posameznikov, ki so ogrozili ne le svoje, temveč tudi življenje tistih, ki so jim priskočili na pomoč. »Včerajšnja opozorila državnih služb in obvestila ljubiteljskih meteoroloških strani ste nekateri vzeli precej resno, spet drugi pa ste jih ignorirali. Tako so na Bovškem v silovitem neurju z vetrom reševali kolesarje, ki so bili ujeti med podrtimi drevesi. Na srečo ni bilo smrtnih žrtev, takšna dejanja pa v nevarnost ne spravljajo le teh posameznikov, temveč tudi pripadnike intervencijskih služb, ki se zaradi neodgovornega ravnanja posameznikov med neurjem izpostavljajo nevarnosti,« so zapisali v objavi na družbenem omrežju in dodali, da je včeraj »na Tolminskem padala toča v velikosti oreha«.

Bovški gasilci so reševali kolesarje, ki so ostali ujeti med podrtimi drevesi. FOTO: PGD Bovec

V ponedeljek popoldne in zvečer je zaradi izrednih razmer v več slovenskih občinah izpadla elektrika, podrto drevje je oviralo promet tudi na avtocestah. Močne popoldanske nevihte so najprej zajele zahodni del države ter se nato pomaknile nad osrednjo in vzhodno Slovenijo. Nad Celjem je nastal poličast oblak. Polne roke dela so imeli gasilci torej po vsej državi. Posledice neurij so začeli odstranjevati včeraj, sanacija pa se bo nadaljevala še v prihodnjih dneh.