Takšne so cene goriv po zvišanju trošarin

Drobnoprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ter kurilnega olja po današnjem zvišanju trošarin ostajajo nespremenjene, so po dopisni seji sporočili z vlade. Liter bencina bo tudi prihodnjih 14 dni, to je do vključno 8. septembra, stal 1,443 evra, liter dizelskega goriva 1,465 evra, liter kurilnega olja pa 1,063 evra.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.

Vlada je trošarino za neosvinčeni bencin zvišala z 0,49693 evra za liter na 0,50177 evra za liter, za dizel z 0,43250 evra na 0,45022 evra za liter, za kurilno olje pa z 0,167 evra na 0,18676 evra za liter.

Kot so ob tem poudarili na ministrstvu za finance, vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja ter s prilagajanjem trošarin išče ravnovesje med ohranjanjem dostopnih in konkurenčnih maloprodajnih cen ter skrbjo za javnofinančno vzdržnost.

