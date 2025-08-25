NESPREMENJENE

Takšne so cene goriv po zvišanju trošarin

Liter bencina bo tudi prihodnjih 14 dni, to je do vključno 8. septembra, stal 1,443 evra, liter dizelskega goriva 1,465 evra, liter kurilnega olja pa 1,063 evra.
Drobnoprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ter kurilnega olja po današnjem zvišanju trošarin ostajajo nespremenjene, so po dopisni seji sporočili z vlade. Liter bencina bo tudi prihodnjih 14 dni, to je do vključno 8. septembra, stal 1,443 evra, liter dizelskega goriva 1,465 evra, liter kurilnega olja pa 1,063 evra.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.

Vlada je trošarino za neosvinčeni bencin zvišala z 0,49693 evra za liter na 0,50177 evra za liter, za dizel z 0,43250 evra na 0,45022 evra za liter, za kurilno olje pa z 0,167 evra na 0,18676 evra za liter.

Kot so ob tem poudarili na ministrstvu za finance, vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja ter s prilagajanjem trošarin išče ravnovesje med ohranjanjem dostopnih in konkurenčnih maloprodajnih cen ter skrbjo za javnofinančno vzdržnost.

