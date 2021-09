Takšne škode ne pomnijo, zalilo tudi depo Moderne galerije (FOTO)

FOTO: Dejan Habicht, Moderna galerija

Zelo je poškodovana stavba, ki trenutno ne omogoča ponovne postavitve razstave. FOTO: Dejan Habicht, Moderna galerija



Odpoved razstave

Hudo neurje z močnim deževjem je pustošilo tudi v prostorih Moderne galerije, kjer je voda vdrla v različne prostore – še posebej prizadeto je desno krilo, voda pa je zajela tudi del depojev. V desnem krilu so ravno postavili razstavo grafik, ki so jih nepoškodovane pravočasno odstranili.Zelo je poškodovana stavba, ki trenutno ne omogoča ponovne postavitve razstave, so nam sporočili iz Moderne galerije. Voda je vdrla tudi v depoje, kjer so jim pri reševanju umetnin na pomoč priskočili gasilci in tako jim je uspelo večino del spraviti na varno.Zaradi poškodovane strehe, notranjih prostorov in električne napeljave je Moderna galerija začasno zaprta, oceno celotne škode pa bodo opravili v naslednjih dneh, ko bodo opravili natančen pregled vseh del, ki so bila izpostavljena vodni ujmi.Ravno od danes bi bila v galerijina ogled razstava Picasso: Črka v risbo. Z njo se ob 140. obletnici rojstva poklanjajo Pablu Picassu (1881–1973), enemu najpomembnejših umetnikov vseh časov in pionirju umetnosti 20. stoletja. Razstava združuje Picassove ilustracije, nastale okoli sredine minulega stoletja. Vse so iz zasebne zbirke v Italiji.