Takšne naj bi bile po novem plače zdravnikov

Dogovor zdravniškega sindikata Fides in ministrstva za zdravje o dvigu zdravniških plač danes dviga veliko prahu. Kot smo že poročali, v dogovoru bi se večini plača dvignila za šest plačnih razredov, kar pomeni približno 24 odstotkov. Zdravnikov specializantom pa bi se plača dvignila za sedem plačnih razredov oz. 28 odstotkov. Dogovor še predvideva izstop zdravnikov iz enotnega javnega plačnega sistema, ki ga mora potrditi še vlada.

To v številkah po poročanju informativne oddaje na nacionalni televiziji pomeni, da bi specializant namesto slabih 1900 evrov bruto prejel 2473 evrov bruto. To pomeni, da bi imel za 594 evrov višjo osnovno bruto plačo. Višji zdravnik specialist bi namesto 3254 evrov bruto, prejel 864 bruto več, kar pomeni 4118 evrov bruto. Najbolj bi se zvišale plače zdravnikom v 57. plačnem razredu iz 3960 evrov bruto, bi skočili na 5010 evrov bruto. Njihove plače bi bile višje za kar 1050 evrov bruto. Povišica pa zdravnikom prinaša še eno ugodnost, višje obračunavanje nadur.

Ministrstvo za zdravje sicer predlaga, da bi dvig plač veljal le eno leto, za obdobje do 31. decembra 2022. Navajajo, da glede na začasno naravo interventne zakonodaje menijo, da je treba to začasnost upoštevati tudi pri sklepanju aneksa h kolektivni pogodbi, a tega predloga niso upoštevali.

Del PKP10

V Fidesu so po poročanju STA pozneje pojasnili, da je bil pri pogajanjih o realizaciji PKP10 poudarek na popravku plač zlasti mlajšim zdravnikom, »ki bodo simbolno deležni višjega dviga plač kot starejši kolegi«.

Podali so tudi pojasnilo glede novega delovnega mesta starejši zdravnik specialist, ki bi bil uvrščen v 63. plačni razred. Novo delovno mesto starejši specialist je po navedbah Fidesa glede na plačno kompresijo v 57. plačnem razredu, ki jo določba v PKP10 začasno odpravlja, »bolj kot ne simbolnega pomena, saj bi morali biti zdravniki, ki so trenutno v 57. plačnem razredu iz naslova rednih napredovanj, ki so skupni vsem javnim uslužbencem, že sedaj v 63. plačnem razredu«.

»Novo delovno mesto starejši zdravnik pomeni v sklopu PKP10 v prvi vrsti pomembno simbolno priznanje izkušenim zdravnikom, na katerih sloni javni zdravstveni sistem,« so še dodali.

Drugi sindikati skočili v zrak

Ministrstvo in Fides dogovora, dokler ne bo podpisan, ne želita komentirati. So pa bili bolj zgovorni drugi sindikati javnega sektorja, ki prav tako pričakujejo višje plače in v nasprotnem primeru, da do tega ne bo prišlo že napovedujejo stavke.