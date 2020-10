Takšne izgovore imajo ljudje, ko jih policisti zalotijo pri prečkanju občinske meje

Od sobote so policisti izvirno pristojni za nadzor nad izvajanjem nekaterih določb vladnih odlokov za omejevanje širjenja okužb z novim koronavirusom, npr. za nadzor nošenja mask, omejitev združevanja in od torka tudi potovanja zunaj občin.



Policija lahko med drugim na podlagi petega protikoronskega zakona izdaja globe zaradi nenošenja mask na zaprtih javnih krajih oziroma odprtih, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje najmanj dveh metrov, zaradi neizvajanja obveznega razkuževanja rok ob vstopu v zaprt javni prostor, zaradi prepovedanega prehajanja med občinami, neupoštevanja omejitve gibanja med 21. in 6. uro ter zbiranja več kot šestih oseb. Prijavljajo druge Samo v torek, ko je začela veljati prepoved gibanja med občinami, so policisti izvedli nadzor na 2.271 krajih glede izvajanja nekaterih določb vladnih odlokov. Od občanov so prejeli 28 prijav o kršitvah odloka, sami pa so ugotovili 133 kršitev. Izrekli so 122 opozoril in izdali 57 plačilnih nalogov in hitrih postopkov. V enem primeru so o kršitvi obvestili zdravstveni inšpektorat, so sporočili iz policije.



Policisti pri prehajanju občinskih mej opažajo, da večina ljudi to počne iz opravičljivih razlogov, nekaj pa je tudi izgovorov, kot npr. sprehod zaradi slabega počutja, nakup cigaret, obisk prijatelja, nepoznavanje navedene določbe odloka predvsem pri tujcih ipd. Opažajo tudi, da se je promet med 21. in 6. uro bistveno zmanjšal.