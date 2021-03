Takšna usoda čaka psa, ki je do smrti ogrizel deklico v Mengšu

V Mengšu se je zgodila tragedija, v kateri je v sredo zvečer ugasnilo življenje. Žrtev je bila komaj osemletna deklica. Napadel in ogrizel jo je pes. Kako je do strašnega dogodka prišlo, smo podrobneje pisali v članku Družina prižiga sveče: pes cvilil ob umirajoči deklici Ani : »Osemletnica se je na dvorišču stanovanjske hiše, ki je sicer ograjeno z ograjo, vendar so bila dvoriščna vrata odprta, približala večjemu psu, ki je bil privezan z verigo. Pes je deklico napadel in ogrizel.«Pogovarjali smo se tudi z lastniki zemljišča, kjer se je huda tragedija zgodila. Dogodek obžalujejo in so družini pokojne deklice izrekli sožalje. Psa na posestvu ni več, saj ga je inšpekcija odvzela.Kakšna usoda bo doletela mešanca med nemškim ovčarjem in rotvajlerjem, ki do zdaj ni bil evidentiran kot nevaren? Iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so nam včeraj pojasnili: »Uradni veterinar je zaradi odvrnitve splošne nevarnosti in opazovanja na steklino z ustno odločbo in v sodelovanju s skrbnikom odvzel psa in odredil takojšnjo namestitev psa v izolatorij zavetišča za obdobje do izključitve suma na steklino.« V skladu z zakonom o zaščiti živali bo po izključitvi suma na steklino za psa odrejena usmrtitev.