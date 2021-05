Takšna bo nova realnost Slovencev

Novost v zeleni fazi

, vlada je prejšnji teden tudi uradno odločila, da smo v rumeni fazi po vladnem semaforju, ki določa ukrepe. V skladu s tem so se sprostili nekateri ukrepi, del sprostitev v veljavo vstopa s ponedeljkom.Čeprav se s 17. majem podaljšuje epidemija še (najmanj) za 30 dni, pa prinaša tudi nekatere sprostitve:– gostinski obrati so lahko odprti od 5. do 22. ure (doslej od 7. do 19. ure);– po več mesecih se v šole in na univerze vračajo vsi dijaki oziroma študenti; v izobraževalnih ustanovah prehajajo na model B. Dijaki lahko ves čas bivajo v dijaških domovih;– sproščajo se vsa športna tekmovanja, dovoljuje se prisotnost gledalcev na tekmovanjih ob pogoju prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (PCT).Po napovedih Instituta Jožefa Stefana (IJS) naj bi že konec maja dosegli zeleno fazo, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. Je pa vlada prejšnji teden sprejela novost, ki nas bo spremljala tudi v tej fazi. Medtem ko je doslej po vladnem semaforju ukrepov veljalo, da bodo v tej fazi v veljavi osnovni higienski ukrepi ter da bodo še vedno zaprte diskoteke in bari, bo po novem tudi v tej fazi pogoj PCT , kar pomeni, da bodo sproščanja veljala samo za prebolevnike, cepljene ali tiste, ki predložijo negativen test. Za katere dejavnosti bo veljal ta pogoj v spremenjenem semaforju ukrepov sicer ni natančneje navedeno.