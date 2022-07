Takšna bo noč na Krasu: Pripravljeni moramo biti na vse

Razmere na goriškem Krasu, kjer so se pretekle dni borili z največjim požarom v Sloveniji do zdaj, so stabilne. Požarišče bo ponoči nadziralo 139 gasilk in gasilcev belokranjske gasilske regije, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko. Na terenu je bilo dopoldne 240 gasilcev, pozneje 325, kar je še vedno občutno manj kot prejšnje dni, so navedli. Nekaj več bojazni je bilo po njihovih besedah zaradi posameznih žarišč na severnem delu Trstelja in na območju Kremenjaka blizu meje z Italijo.

Gasilcem na tleh sta pomagala helikopterja in letalo Slovenske vojske, občasno pa tudi italijanski helikopter, ki je gasil na obmejnem območju. Ob tem sta italijanskim kolegom na italijanski strani pomagala slovenska helikopterja in odmetavala vodo.

Vseskozi so gasilci teren lahko nadzirali tudi ob pomoči drugega policijskega helikopterja s termokamero, prav tako pa tudi ob pomoči brezpilotnika Slovenske vojske.

V torek so napovedane padavine, vendar se bojijo, da ne bodo prinesle takšnega učinka, kot si želijo, je na današnji novinarski konferenci zgodaj popoldne v Kostanjevici na Krasu dejal vodja izmene Sebastjan Kozar. Plohe so namreč po njegovih besedah napovedane šele ob 12. uri, in ne že zjutraj, padlo pa bo največ od sedem do 15 litrov na kvadratni meter, kar ni veliko.

Veter bo spreminjal smeri. Nekateri vetrovi bodo v prid gasilcem, drugi ne. V času, ko bo deževalo, bo s hitrostjo približno 50–60 kilometrov na uro pihal severnik, je povedal. »Pripravljeni moramo biti na vse,« je še poudaril.