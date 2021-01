Takšen sklep je sprejel izvršni odbor Desusa

Prva stran predloga nezaupnice. FOTO: posnetek zaslona

Izvršni odbor Desusa svetu stranke predlaga, naj vstopi v Koalicijo ustavnega loka (KUL), poroča RTV Slovenija.Prav iz te stranke prihaja morebitni kandidat za mandatarja, to je. Konec prejšnjega tedna so z LMŠ, s SD, z Levico in s SAB vložili konstruktivno nezaupnico s kandidatom za mandatarja. Pod njo je 42 glasov. Če želijo biti uspešni, pa jih potrebujejo 46. Podpore ni dobila niti iz vrst vseh poslancev Desusa – ostali so brez glasuKako bo na glasovanju, ki je tajno, bomo šele videli. Z novim koronavirusom je po do zdaj znanih podatkih okužen(SD). Ali še kdo drug, ni znano. Glasovanja na daljavo ni, predvidoma pa naj bi se zgodilo do petka.