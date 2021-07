Takšen je epilog izobešanja izraelske zastave na pročelju vladne palače (FOTO)

Pred časom je ob zastavah Slovenije in EU na pročelju vladne palače na Gregorčičevi ulici v Ljubljani zaplapolala še izraelska. Vlada je to storila v znak solidarnosti z Izraelom ( več o tem na povezavi ). Mnogi so to podpirali, mnogi pa grajali. Med tistimi, ki so to gesto grajali, so opozarjali tudi, da takšno dejanje krši zakonodajo.Policija nam je že pred časom potrdila, da he bila obveščeni o dogodku, v četrtek popoldne pa smo prejeli odgovor PU Ljubljana, kaj je bilo ugotovljeno v konkretnem primeru. Objavljamo ga v celoti (nelektorirano):»Navedemo materijo urejata dva predpisa, in sicer Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) v 14. členu in Zakon o prekrških v (ZP-1) v 13.a členu. Pojasnjujemo, da je bilo v postopku o prekršku pri ugotavljanju dejanskega stanja ugotovljeno, da niso bili podani vsi znaki prekrška. Po določbah 13.a člena Zakona o prekrških namreč Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti ne odgovarjajo za prekršek, zaradi česar je prekrškovni organ odločil, da ne bo izdal odločbe o prekršku.Pojasnjujemo še, da je tuja zastava lahko izobešena tudi pri javnih manifestacijah, ki so pomembne za Republiko Slovenijo in jih določi Vlada Republike Slovenije.«