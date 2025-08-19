POMOČ

Takole je Slovenska vojska s transportnim letalom Spartan odpeljala pomoč v Gazo (FOTO)

Gre za pomoč v obliki hrane in odej iz materialnih zalog Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske.
Fotografija: FOTO: Mors
FOTO: Mors

M. U.
19.08.2025 ob 18:02
19.08.2025 ob 18:16
M. U.
19.08.2025 ob 18:02
19.08.2025 ob 18:16

Slovenska vojska je v ponedeljek s transportnim letalom Spartan C-27 v Jordanijo dostavila prvi del materialne pomoči, namenjeno palestinskemu civilnemu prebivalstvu. Gre za pomoč v obliki hrane in odej iz materialnih zalog Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske.

Pošiljko pospremil minister za obrambo

Prvo pošiljko tretjega sklopa materialne pomoči, ki jo je Republika Slovenija namenila civilnemu prebivalstvu Gaze, je z vojaškega letališča Cerklje ob Krki pospremil tudi minister za obrambo Borut Sajovic.

Ob tem je poudaril, da je ljudem v stiski na vojnem območju v Gazi treba pomagati in podati roko. »V Gazo preko Jordanije pošiljamo hrano in odeje, da ne bodo ljudje lačni in da jih ne bo zeblo v porušeni Gazi. Prvič v zgodovini te države to tja pošiljamo z lastnimi zmogljivostmi, slovenskimi, okrepljenimi zmogljivostmi Slovenske vojske, ki bo v treh naletih, predvidoma do konca avgusta, prepeljana z letalom Spartan C-27,« je še poudaril minister Sajovic.

Pošiljko pospremil minister za obrambo. FOTO: Mors
FOTO: Mors
Materialno pomoč Republike Slovenije je na vojaškem letališču v bližini Amana sprejel častni konzul Republike Slovenije v Amanu Ari Haider Isa Murat.

